Bilić našel nov trenerski izziv na Arabskem polotoku

Štiriinpetdesetletni Slaven Bilić je zadnji v vrsti trenerjev, ki so delo našli v omenjeni državi. Ta teden ga je prehitel Steven Gerrard , ki je prevzel krmilo Al-Ettifaqa.

Bilić, ki je Hrvaško vodil od 2006 do 2012, se je že preizkusil v Savdski Arabiji; 2018 in 2019 je bil namreč trener Al-Ittihada, v katerem pa je dobil le šest od prvih dvajsetih tekem in hitro ostal brez službe.

Al Fateh je v minuli sezoni zasedel šesto mesto v domačem prvenstvu, njegov pomočnik pa bo Dean Računica, ki mu je na klopi stal od strani tudi pri zadnjem delodajalcu, angleškem Watfordu.