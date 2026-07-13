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Nogomet

Bilić na klopi 'ognjenih' z veliko začetno nalogo: Kako prepričati Modrića?

Split, 13. 07. 2026 15.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slaven Bilić

Slaven Bilić je novi selektor hrvaške nogometne reprezentance. Bilić je na selektorskem mestu nasledil Zlatka Dalića in bo reprezentanco vodil najmanj do evropskega prvenstva leta 2028. Dalić je funkcijo selektorja opravljal od oktobra 2017 do julija; v tem obdobju je Hrvaško popeljal do srebrne medalje na svetovnem prvenstvu leta 2018, bronaste na SP 2022 in drugega mesta v ligi narodov leta 2023.

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Slaven Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Kot igralec je bil Bilić standardni član hrvaške reprezentance in z njo osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji. 

Slaven Bilić in Pep Guardiola
Slaven Bilić in Pep Guardiola
FOTO: AP

"Prva naloga bo oblikovanje strokovnega štaba, kjer je treba urediti še nekaj podrobnosti. Druga pa pogovor z igralci. Predvsem z Luko Modrićem. Vsi vemo, kaj Luka pomeni in kdo je v svetovnem nogometu. Odločitev je povsem njegova. Toliko pomeni nogometu, toliko pomeni reprezentanci. Svetovno prvenstvo ni enako, če je Luka na njem ali pa ga ni. In kaj sploh reči o reprezentanci, v kateri je veliko več kot le najboljši igralec," je kot poroča net.hr sprva dejal 57-letni Splitčan. 

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"Z njim sem se pogovarjal že pred nekaj meseci in tudi lani, saj je vedno prisotno vprašanje, ali je to njegova zadnja sezona oziroma zadnje tekmovanje. To bo ena prvih stvari, ki jih bom storil. Iskreno si želim, da nadaljuje, vendar je odločitev popolnoma njegova," je še povedal povratnik na klopo "ognjenih".

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: Profimedia

Trenersko pot je začel pri Hajduku, kjer je tudi sklenil igralsko kariero, na položaj selektorja članske reprezentance pa je napredoval po vodenju reprezentance do 21 let. Pozneje je vodil klube Lokomotiv Moskva, Bešiktaš, West Ham, Al-Itihad, West Bromwich, Beijing Guoan, Watford in nazadnje - v letih 2023 in 2024 - Al-Fateh.

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Zlatko Dalić je funkcijo selektorja opravljal od oktobra 2017 do julija; v tem obdobju je Hrvaško popeljal do srebrne medalje na svetovnem prvenstvu leta 2018, bronaste na SP 2022 in drugega mesta v ligi narodov leta 2023.

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