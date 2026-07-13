Bilić na klopi 'ognjenih' z veliko začetno nalogo: Kako prepričati Modrića?

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Slaven Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Kot igralec je bil Bilić standardni član hrvaške reprezentance in z njo osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji.

Slaven Bilić in Pep Guardiola FOTO: AP

"Prva naloga bo oblikovanje strokovnega štaba, kjer je treba urediti še nekaj podrobnosti. Druga pa pogovor z igralci. Predvsem z Luko Modrićem. Vsi vemo, kaj Luka pomeni in kdo je v svetovnem nogometu. Odločitev je povsem njegova. Toliko pomeni nogometu, toliko pomeni reprezentanci. Svetovno prvenstvo ni enako, če je Luka na njem ali pa ga ni. In kaj sploh reči o reprezentanci, v kateri je veliko več kot le najboljši igralec," je kot poroča net.hr sprva dejal 57-letni Splitčan.

"Z njim sem se pogovarjal že pred nekaj meseci in tudi lani, saj je vedno prisotno vprašanje, ali je to njegova zadnja sezona oziroma zadnje tekmovanje. To bo ena prvih stvari, ki jih bom storil. Iskreno si želim, da nadaljuje, vendar je odločitev popolnoma njegova," je še povedal povratnik na klopo "ognjenih".

Luka Modrić FOTO: Profimedia

Trenersko pot je začel pri Hajduku, kjer je tudi sklenil igralsko kariero, na položaj selektorja članske reprezentance pa je napredoval po vodenju reprezentance do 21 let. Pozneje je vodil klube Lokomotiv Moskva, Bešiktaš, West Ham, Al-Itihad, West Bromwich, Beijing Guoan, Watford in nazadnje - v letih 2023 in 2024 - Al-Fateh.