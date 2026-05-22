Nogomet

'Bilo je noro in nepozabno, a čutim, da je čas za slovo'

Manchester, 22. 05. 2026 13.16 pred 30 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Pep Guardiola

Katalonski nogometni strokovnjak Josep "Pep" Guardiola je tudi uradno oznanil, da bo po koncu sezone po 10 letih zapustil klop Manchester Cityja. "Ne sprašujte me, zakaj odhajam. Ne obstaja konkreten razlog, a globoko v sebi vem, da je napočil čas za nove obraze na trenerski klopi," je med drugim dejal Guardiola.

Po 10 nepozabnih letih in 20 osvojenih lovorikah je vodstvo Manchester Cityja na uradni klubski spletni strani sporočilo, da bo Josep Guardiola po koncu letošnje sezone Etihadu pomahal v slovo.

Izjemni strokovnjak, ki je pred prihodom v Manchester uspešno vodil tudi Barcelono in münchenski Bayern, odhaja na vrhuncu slave. Petinpetdesetletnik je daleč najuspešnejši trener v zgodovini kluba, a bolj kot omenjene lovorike bodo v zavesti privržencev sinjemodrih ostale številne nepozabne predstave Cityjevih nogometašev pod njegovim vodstvom. 

Guardiolov nogomet je (bil) nekaj posebnega. Mnogi ga uvrščajo med tako imenovane nogometne revolucionarje, ki so z drugačnimi pogledi in načini dela prispevali levji delež k razvoju igre. "Kakšno noro obdobje je za nami. Ne sprašujte me, zakaj odhajam. Ni posebnega razloga, a globoko v sebi čutim, da je napočil čas za slovo. Nič ni večno – če bi bilo, bi ostal tukaj. Večni pa bodo ostali občutki, ljudje, spomini in ljubezen, ki jo čutim do Manchester Cityja," je ob oznanitvi, da po 10 letih zapušča meščane, med drugim dejal Guardiola.

"Delali smo in tudi trpeli smo. Borili smo se. In vse smo počeli na svoj način. Naš način. Trdo delo ima veliko obrazov. Od gostovanja v Bournemouthu, ko smo izgubili naslov, do poti v Istanbul, kjer ste nam prav tako nesebično stali ob strani. Se spomnite napada v Manchester Areni, ko je to mesto svetu pokazalo, kako izgleda prava skupnost? Ne jeza. Ne strah. Samo ljubezen. In skupnost," je dodal Josep Guardiola.  

nogomet josep guardiola manchester city odhod premier league

KOMENTARJI4

Gigson
22. 05. 2026 14.28
Izjemen trener...kapo dol.
0 0
Amor Fati
22. 05. 2026 14.20
Naslednji je Simeone.
0 0
zmerni pesimist
22. 05. 2026 14.16
Z najboljšimi igralci
-1
0 1
NoriSušan
22. 05. 2026 14.08
Najbolši med najbolšimi
+0
1 1
