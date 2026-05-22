'Bilo je noro in nepozabno, a čutim, da je čas za slovo'

Po 10 nepozabnih letih in 20 osvojenih lovorikah je vodstvo Manchester Cityja na uradni klubski spletni strani sporočilo, da bo Josep Guardiola po koncu letošnje sezone Etihadu pomahal v slovo. Izjemni strokovnjak, ki je pred prihodom v Manchester uspešno vodil tudi Barcelono in münchenski Bayern, odhaja na vrhuncu slave. Petinpetdesetletnik je daleč najuspešnejši trener v zgodovini kluba, a bolj kot omenjene lovorike bodo v zavesti privržencev sinjemodrih ostale številne nepozabne predstave Cityjevih nogometašev pod njegovim vodstvom.

Guardiolov nogomet je (bil) nekaj posebnega. Mnogi ga uvrščajo med tako imenovane nogometne revolucionarje, ki so z drugačnimi pogledi in načini dela prispevali levji delež k razvoju igre. "Kakšno noro obdobje je za nami. Ne sprašujte me, zakaj odhajam. Ni posebnega razloga, a globoko v sebi čutim, da je napočil čas za slovo. Nič ni večno – če bi bilo, bi ostal tukaj. Večni pa bodo ostali občutki, ljudje, spomini in ljubezen, ki jo čutim do Manchester Cityja," je ob oznanitvi, da po 10 letih zapušča meščane, med drugim dejal Guardiola.

