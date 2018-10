Bišćan bo naslednik Keka na klopi Rijeke

Čeprav je bil pred nekaj dni že skorajda uradno predstavljen kot novi trener ciprskega Anarthosisa Famaguste, pa bo očitnoIgor Bišćan že v kratkem prevzel vodenje hrvaškega prvoligaša z Reke. "Bišćan se je dogovoril za večletno sodelovanje. Do uradnega prevzema kluba z Rujevice ga ločijo milimetri. Čaka ga težko delo, saj bo vstopil v čevlje Matjaža Keka, ki je na Reki pustil močan pečat," pišeindex.hr, ki poudarja, da je 40-letni Zagrebčan s Ciprčani podpisal le predpogodbo, tako da ne bo imel težav, ker se je vmes premislil in sprejel ponudbo iz Rijeke.



Spomnimo, Kek je na klopi Rijeke ostal pet let in pol in v tem času osvojil dve pokalni lovoriki, en državni naslov, klub pa je dvakrat odpeljal tudi v skupinski del Lige Evropa. Na zadnjih šestih tekmah Rečani ne poznajo zmage, zato se je Mariborčan odločil za nepreklicni odstop. Index še piše, da je bil med kandidati za klop kluba s Kvarnerja še en mlajši slovenski trener. O imenu ne pišejo.