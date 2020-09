Bivša žena spregovorila o Hulkovi zamenjavi z nečakinjo: Kot bi hčer pokopala živo

Iran Angelo pravi, da še danes ni prebolela julijske ločitve in tega, da jo je zamenjal za nečakinjo, ki ji je bila kot hči. "Kot da bi hčer pokopala živo. Zbudim se in grem spat, ne da bi razumela, zakaj se mi je to zgodilo. Bolečina je ogromna, včasih se mi zdi, da se mi bo iztrgalo srce. Bila mi je kot hči. Vse sem ji dala, odkar se je rodila. Svoje sanje sem tako velikokrat žrtvovala, da sem uresničila njene. In ne govorim le o materialnih stvareh, saj je to enostavno dati, ko imaš denar, toda v mislih imam ljubezen, naklonjenost, pozornost in spoštovanje," je za portugalski Record poudarila Iran Angelo , ki je bila s Hulkom poročena kar dvanajst let. Z nogometašem, ki si kruh trenutno služi na Kitajskem, imata dva sinova – Iana in Tiaga – ter hčerko Alice.

"Poznala je moje slabosti, negotovost, bolečino, strahove in imela je mojo brezpogojno ljubezen. Vse, kar je rekla, je zame bilo dobro, prav in etično. V vsem je bila popolna. Če sem se zmotila, je to zato, ker sem jo imela preveč rada in ji verjela," je zamero do nečakinje opisala nekdanja Hulkova žena Iran Angelo.

Opravičilo Souze in izpoved ljubezni

Januarja letos je sicerCamila Souza, ki se je lani, stara 31 let, poročila s Hulkom zaradi nujnosti vizuma na Kitajskem, teti prek družbenih omrežij namenila dolgo sporočilo, v katerem je med drugim zapisala, da ji je žal, da se je to zgodilo, a da se srcu ne da ukazovati."Čeprav ti je to zdaj nepomembno, te imam zelo rada in mi zelo veliko pomeniš. Čeprav bodo o teh stvareh ljudje govorili marsikaj, špekulirali, jih ne obsojam, ker ne vejo ničesar in večinoma si le želijo, da bi stanje bilo še slabše. Težko se je bilo soočiti z vsem tem, toda v to ne bi šla, če ne bi bilo resnično. Nikoli si nisem predstavljala, da bi se to lahko zgodilo, toda srcu ne moremo ukazovati. Nihče ni imun na to. Žal mi je za vse. Če bi lahko izbirala, zdaj ne bi šli čez to, toda življenje se vedno ne vrti tako, kot smo si predstavljali," je tedaj zapisala Souzova.