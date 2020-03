Bivši soigralec zbodel Ibro: Težko je proti njemu, še težje pa z njim

Ibrahimović je po tem, ko je drugič v karieri okrepil AC Milan, do tega konca tedna dosegel tri gole. V kadru je bil na desetih tekmah.

Čeprav je Zlatan Ibrahimović v dveh letih kot član Los Angeles Galaxyja dosegel lepo število golov, je po mnenju ameriškega vezista Sebastiana Lletgeta zdaj v klubu "boljši občutek", ko Šveda ni več. 27-letni Lletget je po tem, ko je Ibrahimović v zimskem prestopnem roku okrepil AC Milan, razkril nekaj podrobnosti iz vsakdana z zvezdnikom svetovnega nogometa.

"Gotovo je boljši občutek tod okoli (v klubu, op. a.). Kar se tiče kemije, se bo ta sčasoma le še izboljševala,"je za BSI: The Podcastizjavil občasni ameriški reprezentant, ki mu Ibrahimović kljub 52 golom v dveh sezonah očitno ni ostal v najlepšem spominu.

Kljub številnim zadetkom nekdanjega člana Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, AC Milana, Barcelone, Paris Saint-Germaina in Manchester Uniteda se Galaxy v eni od njegovih dveh sezon v ZDA ni uspel uvrstiti v končnico, v drugi pa je hitro izpadel po zaslugi poraza proti novoustanovljenemu mestnemu tekmecu LAFC.

Chicharito: Če bi osvojil naslov, bi to spremenilo vse

"Nisi mogel biti svoboden,"je o igranju z Ibrahimovićem v moštvu še povedal Lletget. "Bilo je izjemno frustrirajoče. Občutek imaš dobesedno tak, da bi si kar sezul nogometne čevlje in odkorakal z zelenice. Težko je igrati proti njemu, še težje pa je igrati z njim."

Ibrahimovića bo v vrstah Galaksije letos nadomeščal še en nekdanji član Manchester Uniteda, Mehičan Javier Hernandez ‒Chicharito. Tudi ta v nedavnem pogovoru ni pozabil opozoriti, da Švedu v Los Angelesu ni uspelo osvojiti naslova, ki so se nanj vse do zadnjih let sicer dobesedno lepili.

"Pritisk? Ne čutim ga preveč, saj ni osvojil naslova. Če bi osvojil naslov, bi to spremenilo vse," je dejal Hernandez. Galaxy je sezono odprl z remijem proti ekipi Houston Dynamo (1:1), na domačem stadionu Dignity Health Sports Park pa losangeleški klub zdaj čaka spopad z Vancouver Whitecapsi.