Nekdanji trener Celja Igor Jovićević ostaja na tveganem območju v Ukrajini

Športni direktor Šahtarja, nekdanji vrhunski bočni branilec Darijo Srna, je na klop ukrajinskega prvoligaša – iz Ukrajine prihajajo vesti, da se bo sezona začela kljub ruski invaziji –, v eminentni ukrajinski klub uspel zvabiti rojaka, ki je v preteklosti deloval tudi na slovenskih tleh. Gre za nekdanjega trenerja NK Celje Igorja Jovićevića.

"Z Igorjem sva se nazadnje videla v Splitu 1. maja. Tedaj nismo vedeli, kakšno bo stanje ukrajinskega nogometa. No, zdaj vemo, da je Šahtar tu, živ. Začeli smo delati z novim trenerjem, prvenstvo se bo igralo, seveda se bo veliko še spremenilo. Tudi danes je priletela raketa, tako da bo treba biti zelo previden. Za nas je najpomembneje, da smo spet vsi skupaj, da je Šahtar živ. Šahtar je prehodil to, za kar upam, da nihče nikoli več ne bo prehodil. Dve vojni v osmih letih. Vemo, kaj pomeni izgubiti dom. To smo že občutili leta 2013, a jokali ne bomo. Radi bi osrečili ukrajinski narod," je v čustvenem intervjuju poudaril Darijo Srna.