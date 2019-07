Bivši vratar Čila nad Messija: Imajo en mundial pod diktaturo in drugega z golom z roko

Vratar in nekdanji reprezentant Čila Johnny Herrera je po kritikah Messija, ki na podelitev ni prišel po medaljo za osvojeno tretje mesto, in nato še dejal, da mu ni treba biti del te korupcije, ker da je tako ali tako dogovorjeno, da mora prvenstvo osvojiti Brazilija, v kolumni za CDFizpostavil, da so v preteklosti marsikdaj pogledali skozi prste tudi Messiju, ko je to bilo 'potrebno'. "Argentina je visela za mundial v Rusiji, Messija pa so zaradi žaljenja sodnika na tekmi s Čilom kaznovali s štirimi tekmami prepovedi. Vsi so to videli in doživeli. Nato pa so mu kazen s štirih tekem znižali na samo eno, na koncu pa je odigral zelo dobro tekmo z Ekvadorjem. O čem zdaj govori?" je izpostavil Johnny Herrera.

PREBERITE ŠE: Thiago Silva: Kje je bil Messijev govor o korupciji, ko so odločitve šle v njegov prid?

"Predrzno se je zdaj pritoževati nad sodniki. Argentinci imajo dva naslova svetovnih prvakov. Enega pod diktaturo in drugega z golom z roko (Maradona v četrtfinalu SP 1986, op. p.). Zdaj je tvoj čas, da sprejmeš poraz in utihneš," je še dodal Herrera in se spomnil, da je Argentina prvi naslov osvojila začasa diktature Jorgeja Rafaela Videle, ko je prvenstvo tudi gostila. Drugi naslov je osvojila leta 1986 tudi po zaslugi gola z roko Diega Armanda Maradone.

PREBERITE ŠE: Alves brez dlake na jeziku: Leo, si moj prijatelj. A tokrat si šel predaleč