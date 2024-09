Bizaren incident legendarnega nemškega vratarja stal 135 tisoč evrov

Lehmann je bil zaradi incidenta sprva kaznovan s 420 tisočaki, kazen pa je bila po pritožbi v petek znižana na 135 tisoč. "Gospod Lehmann je prevzel odgovornost za dejanje in prišel do dogovora s svojim sosedom," je po petkovi odločitvi sodišča povedal njegov odvetnik Florian Ufer.

To, da je 54-letni Nemec v središču pozornosti na račun incidentov, sicer ni nič novega. Uriniranje za reklamnimi panoji ob nogometni zelenici, napad na voznika avtomobila, rasistične izjave in konstantno neplačevanje parkirnin je le nekaj izgredov, za katere je v svojem življenju poskrbel Lehmann, ki se je v težavah ponovno znašel pred dnevi, ko je močno vinjen z avtomobilom zapustil prizorišče Oktoberfesta. "Gospod Lehmann je bil 23. septembra okoli poldruge ure zjutraj zaradi nenavadnega vedenja pri vožnji v mestnem jedru Münchna podvržen policijskemu nadzoru," je za Bild potrdila višja državna tožilka Anne Leiding. Ker je bil Lehmann tako vinjen, da preizkus alkoholiziranosti ni bil mogoč, so mu odvzeli vozniško dovoljenje in odredili odvzem krvi.