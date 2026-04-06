Bizarne metode Artete na treningu Arsenala

Zasedba Mikela Artete se je še zadnjič pred odhodom na Portugalsko intenzivno pripravljala na dvoboj prve tekme četrtfinala Lige prvakov z lizbonskim Sportingom. Odkar Španec sedi na klopi topničarjev, je znan po svojih edinstvenih metodah treniranja. Novo si je izmislil na zadnjem treningu pred tekmo s Sportingom. Posnetki na družbenih omrežjih so prikazovali nogometaše Arsenala, ki so si v krogu iz enega konca igrišča do drugega med seboj podajali žogo, ki so jo na koncu morali spraviti v koš, v vmesnem času pa so med seboj s konicami prstov držali pisala.

Čeprav vaje morda delujejo nenavadno, bi jih lahko razumeli kot preizkus določene koncentracije. Artetina glavna cilja po porazu v finalu ligaškega pokala in izpadu iz FA pokala zdaj ostajata osvojitev Premier lige, na katero navijači Arsenala čakajo že 22 let, in Lige prvakov. Bask je sicer v preteklosti že uporabljal druge nenavadne metode treniranja. Med drugim je prek zvočnikov predvajal skladbo 'You'll Never Walk Alone', da bi svoje igralce seznanil z vzdušjem, ki jih je čakal na kultnem Anfieldu.

Igralci Arsenala so bili deležni tudi govora, med katerim je Arteta izvlekel žarnico in z njo mahal po garderobi, da bi simboliziral, kako si želi, da bi njegova ekipa igrala z 'energijo' in 'elektriko'.

Vsekakor Španec uporablja zanimive metode treniranja, za katere ne moremo reči, da ne učinkujejo, saj so se predstave topničarjev z njegovim prihodom izboljšale, prav tako pa so zadnja leta stalno v boju za naslov angleškega prvaka, ki so mu najbližje v letošnji sezoni, v kateri imajo sedem krogov pred koncem devet točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem in odigrano tekmo več.