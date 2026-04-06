Bizarne metode Artete na treningu Arsenala

London, 06. 04. 2026 21.01 pred 33 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Arsenal

Arsenal je še zadnjič opravil trening, preden bo odpotoval v Lizbono, kjer se bodo topničarji v torek na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov pomerili s tamkajšnjim Sportingom. Odkar je Mikel Arteta leta 2019 prevzel vlogo glavnega trenerja Arsenala, je Španec znan po tem, da na treningih uporablja neortodoksne načine treniranja z namenom, da bi iz svojih igralcev izvlekel najboljše. Po dveh zaporednih porazih v angleških pokalih so njegove metode treniranja dosegle novo raven. Igralci Arsenala so med vajami na treningu morali uporabljati, verjeli ali ne, pisala!

Zasedba Mikela Artete se je še zadnjič pred odhodom na Portugalsko intenzivno pripravljala na dvoboj prve tekme četrtfinala Lige prvakov z lizbonskim Sportingom. Odkar Španec sedi na klopi topničarjev, je znan po svojih edinstvenih metodah treniranja. Novo si je izmislil na zadnjem treningu pred tekmo s Sportingom. Posnetki na družbenih omrežjih so prikazovali nogometaše Arsenala, ki so si v krogu iz enega konca igrišča do drugega med seboj podajali žogo, ki so jo na koncu morali spraviti v koš, v vmesnem času pa so med seboj s konicami prstov držali pisala.

Čeprav vaje morda delujejo nenavadno, bi jih lahko razumeli kot preizkus določene koncentracije. Artetina glavna cilja po porazu v finalu ligaškega pokala in izpadu iz FA pokala zdaj ostajata osvojitev Premier lige, na katero navijači Arsenala čakajo že 22 let, in Lige prvakov. Bask je sicer v preteklosti že uporabljal druge nenavadne metode treniranja. Med drugim je prek zvočnikov predvajal skladbo 'You'll Never Walk Alone', da bi svoje igralce seznanil z vzdušjem, ki jih je čakal na kultnem Anfieldu.

Igralci Arsenala so bili deležni tudi govora, med katerim je Arteta izvlekel žarnico in z njo mahal po garderobi, da bi simboliziral, kako si želi, da bi njegova ekipa igrala z 'energijo' in 'elektriko'.

Vsekakor Španec uporablja zanimive metode treniranja, za katere ne moremo reči, da ne učinkujejo, saj so se predstave topničarjev z njegovim prihodom izboljšale, prav tako pa so zadnja leta stalno v boju za naslov angleškega prvaka, ki so mu najbližje v letošnji sezoni, v kateri imajo sedem krogov pred koncem devet točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem in odigrano tekmo več.

arsenal sporting mikel arteta liga prvakov trening

Slabe novice za Real: Kane dan pred četrtfinalom spet na treningu

blef
06. 04. 2026 21.41
To jih ne bo spravilo v boljšo formo.
bibaleze
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
