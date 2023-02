Bizaren prekršek za posmeh in priznanje: 'Vem, da sem idiot'

V nogometu smo bili priča številnim takšnim in drugačnim prekrškom. Nekateri so se zaradi svoje bizarnosti znašli v rubriki "za antologijo" in eden zadnjih takšnih je bil prekršek člana angleškega drugoligaša Sunderlanda Luka O'Neina.

Še zdaleč, da je šlo za grobo posredovanje, toda sam način, kako se je vezist nekoč angleškega premierligaša, danes pa člana tamkajšnjega Championshipa Sunderlanda Luke O'Nein odločil prekiniti nevaren poskus protinapada tekmeca (Bristol City), je nekaj edinstvenega oziroma redko videnega na nogometnih zelenicah. Vse skupaj se je torej zgodilo v 82. minuti obračuna 33. kroga angleškega Championshipa med omenjenima Sunderlandom in Bristol Cityjem, ko je nogometaš slednjega krenil v protinapad, O'Nein pa je na sredini igrišča kar skočil na njegov hrbet. Gledalci na tribunah so prekršek O'Neina najprej pospremili z nekajsekundnim začudenjem, nato pa se je na njihovih obrazih razlegel prešeren nasmeh, član Sunderlanda pa je upravičeno prejel rumeni karton. "Cilj opravičuje sredstvo," je na Twitterju zapisal glavni akter zgodbe in ob video posnetku svoje "mojstrovine" dodal: "Jasno, prišel sem do spoznanja, da sem idiot. Ampak, lahko pa vse skupaj umestimo v zabavne vode in rečemo, da bo tisti, ki pošlje najboljši opis te situacije oziroma montažo posnetka, osvoji lepo nagrado - dres Sunderlanda." Luke O'Nein je po tem zapisu požel veliko simpatij in za nekaj trenutkov postal ena največjih "fac" na Otoku.