Nenavaden pripetljaj na tekmi Bayerna: je med gledalci kakšen sodnik?

Branilec naslova v nemški Bundesligi Bayern ima po vsakem krogu manj možnosti za teoretično ubranitev lovorike, kmalu pa bo naslov tudi praktično predal Bayerju iz Leverkusna. Bavarci so si tokrat privoščili novo blamažo, klonili so proti ekipi, ki šele prvo sezono igra v najmočnejši konkurenci in je s to zmago dosegla največji uspeh v prvoligaški zgodovini. Nemški javnosti pa bo ob sramotni igri bavarskega nogometnega ponosa v spominu ostal nenavaden pripetljaj ...