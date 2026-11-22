Nicolas Pepe je oktobra izpustil pet tekem Villarreala. Navijačem pa se najbrž niti sanjalo ni, da je moral to storiti, ker je avgusta predolgo in brez ustreznih očal strmel v sončev mrk. Na prvo žogo se te besede zdijo prav neverjetne, a točno tako poroča španski DAZN. Reprezentant Slonokoščene obale je tako popolnoma brez potrebe moral prestati operacijo očesa.

Ta ga je stala petih pomembnih tekem, dve od teh v Ligi prvakov. Ob času mrka, ki ga je opazoval v Španiji, se je na svojem Snapchat profilu norčeval iz ljudi v Franciji, od koder ga ni bilo tako lepo videti. Ob tem pa je očitno pozabil na priporočila strokovnjakov.