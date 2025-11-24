Svetli način
Nogomet

Bizarna tekma na Old Traffordu in boleč poraz Manchester Uniteda

Nogometaši Uniteda so po vzpodbudnem mesecu oktobru, ko so nanizali tri zaporedne ligaške zmage, znova na starih poteh povprečnosti. Po remijih z Nottingham Forestom in Tottenhamom so v 12. krogu doma izgubili z Evertonom (0:1), čeprav so od 12. minute igrali z igralcem več. Še bolj bizaren pa je razlog, zakaj so karamele skoraj celotno srečanje igrale v desetih.

V 12. minuti obračuna na Old Traffordu sta se namreč pri izvajanju prekinitve pred svojimi vrati sprla osrednji branilec Michael Keane in vezist Idrissa Gueye. Prišlo je do odrivanja, ki ga je zaustavil šele vratar Jordan Pickford. Posredoval je tudi glavni sodnik Toni Harrington, ki je Gueyu hitro pokazal direkten rdeči karton. Počasen posnetek je namreč razkril, da je 36-letni Senegalec soigralcu med prerekanjem primazal klofuto.

Rdeči vragi številčne prednosti v približno 80 minutah igre niso znali unovčiti. Še več, v 29. minuti je Everton dolgo kombiniral na domači polovici, nato pa je Kiernan Dewsbury-Hall z roba kazenskega prostora sijajno meril v daljši kot nemočnega vratarja Senna Lemmensa

Ruben Amorim je prejel trenersko lekcijo s strani izkušenega Davida Moyesa.
Ruben Amorim je prejel trenersko lekcijo s strani izkušenega Davida Moyesa. FOTO: Profimedia

Zanimivo, da je bil to zadnji strel Evertona na obračunu. Nogometaši Manchester Uniteda so jih sprožili kar 25, a le šest v okvir. Še manj pa je bilo zares nevarnih priložnosti, tako da je Pickford uspel ohraniti svojo mrežo nedotakanjeno. Trener Evertona David Moyes je tako v 18. poskusu le dosegel svojo prvo gostujočo zmago na Old Traffordu. 

Tekmeca sta po 12 krogih izenačena pri 18 točkah, kar je dovolj za 10. oziroma 11. mesto. Isto število točk ima tudi 12. Liverpool, ki je dvakrat zapored izgubil s kar 0:3. Po Manchester Cityju ga je s tem rezultatom v soboto na Anfieldu ponižal še Nottingham Forest. 

Na vrhu še naprej vodi Arsenal, ki je izkoristil spodrsljaj Manchester Cityja pri Newcastlu in po zmagi na severnolondonskem derbiju svojo prednost povečal na šest točk. 

24. november, 12. krog Premier League, izid:

Manchester United – Everton 0:1 (0:1)
Dewsbury-Hall 29.
RK: Gueye 13. (Everton)

nogomet manchester united everton premier league
