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Nogomet

Bizarna teorija zarote iz Brazilije: Vinicius ima dvojnika

Madrid, 29. 09. 2026 18.03 pred 52 minutami 2 min branja 7

Avtor:
S.V. STA
Vinicius Junior

Brazilski nogometni zvezdnik Vinicius ni pravi Vinicius, temveč gre za dvojnika, ki so ga poslali na igrišče zaradi oglaševalskih obveznosti. Najnovejša, povsem izmišljena in absurdna teorija zarote prihaja iz Brazilije in o njej poroča španski športni časnik Marca.

Nogometaševi zastopniki in španski klub Real Madrid te bizarne zapise popolnoma ignorirajo, saj gre za klasičen primer spletnih dezinformacij, ki so se iz šaljivih objav razrasle v divje teorije zarote.

Je pa španski športni časnik Marca resnično poročal o tem, kako je ta bizarna spletna govorica preplavila brazilska družbena omrežja. Zgodba je postala viralna na TikToku in spletnih forumih.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: Profimedia

Bizarna teorija o dvojniku ima podlago v estetskih posegih, ki jih je julija opravil Vinicius Junior. Ta je opravil nekaj kozmetičnih popravkov na obrazu, zaradi česar so njegove poteze videti nekoliko drugače kot prej.

Nekateri spletni uporabniki so začeli primerjati fotografije z reprezentančnega tabora pred tekmo z Avstralijo in trdili, da na njegovem stegnu ni videti enakih tetovaž kot prej.

Ker nogometaš v zadnjem obdobju ne igra na svoji prepoznavni vrhunski ravni, so spletni šaljivci in teoretiki zarot to izkoristili za dramatične trditve, da "to sploh ni pravi Vini", ampak njegov dvojnik, ki zgolj izpolnjuje sponzorske pogodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena od najbolj bizarnih teorij zarot namiguje, da naj bi ameriška obveščevalna agencija CIA, finančni mogočneži iz rodbine Rothschild in elite po svetovnem prvenstvu "ubili in zamenjali Viniciusa".

Okoliščine njegovega izginotja naj bi ostale neznane. Teorija je sicer neposredno povezana s sicer neuresničeno prerokbo, ki jo je med zadnjim svetovnim prvenstvom "napovedala" brazilska jasnovidka Vo Bahiana, ki ji na družbenih omrežjih sledi kar 24 milijonov ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mednarodno pozornost je pritegnila z bizarnimi napovedmi, med drugim s trditvijo, da bodo nezemljani 24. junija med nogometno tekmo svetovnega prvenstva med Brazilijo in Škotsko v Miamiju vdrli na igrišče in ugrabili na tisoče ljudi, vključno z zvezdniki, kot sta Neymar in Vinicius Jr. Ta propadla prerokba je v Braziliji sprožila celo vrsto teorij zarot na platformah, kot sta TikTok in Reddit.

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KOMENTARJI7

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cripstoned
29. 09. 2026 18.55
Klikbajt za farsice...ne bi se motil ce bi rekel da je to teorijo nacel farsic hshahahhaha...ja kdo pa drug
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+1
1 0
RUBEŽ
29. 09. 2026 18.48
HAHAHA. Le kdo bi hotel biti dvojnik taga narcisa.
Odgovori
0 0
TITO50
29. 09. 2026 18.47
patogen, ti pa na Trstenjakovi.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
29. 09. 2026 18.44
Pa koga to zanima? Levičarje s fetišem na zamorce?
Odgovori
-1
0 1
patogen
29. 09. 2026 18.43
Tudi Golob ga ima v Romuniji.
Odgovori
-1
0 1
schranzwar 1
29. 09. 2026 18.47
ne v romuniji v izraelu
Odgovori
0 0
Nejc Lola
29. 09. 2026 18.18
In potem k mas prevec casa nastajajo taksni in drugacni clanki in taksne in drugacne ideje 🫠
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+1
1 0
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