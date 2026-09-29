Bizarna teorija zarote iz Brazilije: Vinicius ima dvojnika

Nogometaševi zastopniki in španski klub Real Madrid te bizarne zapise popolnoma ignorirajo, saj gre za klasičen primer spletnih dezinformacij, ki so se iz šaljivih objav razrasle v divje teorije zarote. Je pa španski športni časnik Marca resnično poročal o tem, kako je ta bizarna spletna govorica preplavila brazilska družbena omrežja. Zgodba je postala viralna na TikToku in spletnih forumih.

Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Bizarna teorija o dvojniku ima podlago v estetskih posegih, ki jih je julija opravil Vinicius Junior. Ta je opravil nekaj kozmetičnih popravkov na obrazu, zaradi česar so njegove poteze videti nekoliko drugače kot prej. Nekateri spletni uporabniki so začeli primerjati fotografije z reprezentančnega tabora pred tekmo z Avstralijo in trdili, da na njegovem stegnu ni videti enakih tetovaž kot prej. Ker nogometaš v zadnjem obdobju ne igra na svoji prepoznavni vrhunski ravni, so spletni šaljivci in teoretiki zarot to izkoristili za dramatične trditve, da "to sploh ni pravi Vini", ampak njegov dvojnik, ki zgolj izpolnjuje sponzorske pogodbe.

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Ena od najbolj bizarnih teorij zarot namiguje, da naj bi ameriška obveščevalna agencija CIA, finančni mogočneži iz rodbine Rothschild in elite po svetovnem prvenstvu "ubili in zamenjali Viniciusa". Okoliščine njegovega izginotja naj bi ostale neznane. Teorija je sicer neposredno povezana s sicer neuresničeno prerokbo, ki jo je med zadnjim svetovnim prvenstvom "napovedala" brazilska jasnovidka Vo Bahiana, ki ji na družbenih omrežjih sledi kar 24 milijonov ljudi.

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