Bizarne težave španskega drugoligaša

Sporting Gijon trenutno zaseda deveto mesto na lestvici španske LaLige 2. Moštvo Borje Jimeneza je v zadnjih tednih obrnilo svojo rezultatsko formo. Poraza ne poznajo že od 5. oktobra, ko jih je vodil še Asier Garitano. Na zadnjih petih tekmah so vpisali štiri zmage in en remi. Očitno je bila trenerska menjava zadetek v polno.
V petek jih čaka gostovanje v Baskiji, pri ekipi Mirandesa. Trenutno predzadnje uvrščeno moštvo španskega drugorazrednega tekmovanja je v letošnji sezoni zbralo vsega devet točk. Tekma pa bo zanimiva tudi z vidika izbire dresov gostujoče ekipe.
Asturijci namreč nimajo opreme, ki bi ustrezala pogojem tekmovanja. Prvi dres, ki je rdeče-bele barve, in gostujoči, ki je črn, preveč sovpadata z dresi domače ekipe. Načeloma v takem primeru moštvo nosi svoj tretji dres. Tukaj pa nastane težava, saj so pri Sportingu v letošnji sezoni predstavili nov tretji dres, s katerim so se poklonili klubski zgodovini, saj vsebuje prvi znan grb moštva iz Gijona. Ta pa je tudi problematičen, saj rdeče-beli še niso dobili dovoljenja za njegovo uporabo.
Postopek patentiranja pa bo trajal predolgo, tako da dres ne bo smel biti v uporabi proti Mirandesu. Pri klubu so morali zato hitro najti rešitev. Samo za petkovo tekmo bodo izdali četrti dres, ki je živo zelene barve in je enak tistemu, ki ga varovanci Jimeneza uporabljajo na treningu. Izdali bodo osemdeset različic, ki jim bodo dodali vse potrebne našitke. Dresi ne bodo v prodaji in bodo na voljo zgolj zaposlenim v klubu.
