Bizarne težave španskega drugoligaša

Sporting Gijon trenutno zaseda deveto mesto na lestvici španske LaLige 2. Moštvo Borje Jimeneza je v zadnjih tednih obrnilo svojo rezultatsko formo. Poraza ne poznajo že od 5. oktobra, ko jih je vodil še Asier Garitano. Na zadnjih petih tekmah so vpisali štiri zmage in en remi. Očitno je bila trenerska menjava zadetek v polno.

V petek jih čaka gostovanje v Baskiji, pri ekipi Mirandesa. Trenutno predzadnje uvrščeno moštvo španskega drugorazrednega tekmovanja je v letošnji sezoni zbralo vsega devet točk. Tekma pa bo zanimiva tudi z vidika izbire dresov gostujoče ekipe.