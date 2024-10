Bizarni enajstmetrovki osramočenih branilcev Nemčijo nasmejali do solz

Z nogometnih zelenic smo vajeni takšnih in drugačnih prigod, kar je že zdavnaj postala stalna praksa. Toda to, kar boste videli v spodnjem videu, sta redko videna prizora. V 2. Bundesligi na obračunu med Magdeburgom in Greuther Fürthom sta si namreč omenjeni moštvi privoščili vsaka po eno bizarno enajstmetrovko. Namesto o igri in štirih doseženih zadetkih ob remiju 2:2 se v Nemčiji govori le še o neverjetnima spodrsljajema obeh branilcev.