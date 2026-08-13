Bizarni prizori: Arbeloa z ekipo predčasno zapustil teren

Španska Malaga, ki se je po mukotrpnem obdobju španske druge lige letos vendarle vrnila med elito, je pred svojimi navijači gostila Fulham. Prijateljska tekma, ki je sicer nosila ime pokal Costa del Sol, je gledalcem ponudila štiri zadetke po 90 minutah rednega dela. Zdelo se je že, da bodo Angleži domov odnesli zmago, ko so domačini v prvi minuti sodnikovega dodatka izenačili po uspešno izvedeni enajstmetrovki. O zmagovalcu bi morala tako odločati serija najstrožjih kazni, a je imel Fulhamov strateg Alvaro Arbeloa drugačne načrte.

Razjarjeni Španec je pred zadnjim sodnikovim žvižgom dobil rdeči karton, svojim varovancem pa je ukazal, da skupaj z njim zapustijo teren in ne sodelujejo v sklepnem dejanju srečanja. Enajstmetrovke naj ne bi spadale v dogovor, ki sta ga oba kluba sklenila pred tekmo, tako da so igralci Fulhama skupaj z Arbeloo odkorakali v slačilnico. Domačim nogometašem ni preostalo drugega, kot da cinično najstrožjo kazen izvedejo brez nasprotnega vratarja in se skupaj z navijači veselijo zmage.