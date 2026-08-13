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Nogomet

Bizarni prizori: Arbeloa z ekipo predčasno zapustil teren

Malaga, 13. 08. 2026 15.40 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa je pred začetkom nove sezone prevzel vodenje angleškega prvoligaša Fulhama. Na predzadnji pripravljalni tekmi se je skupaj z varovanci udaril z Malago. Po rednem delu sta bili ekipi izenačeni z 2:2, nekdanji španski reprezentant pa je svojim igralcem ukazal, da morajo pred izvajanjem 11-metrovk zapustiti igrišče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španska Malaga, ki se je po mukotrpnem obdobju španske druge lige letos vendarle vrnila med elito, je pred svojimi navijači gostila Fulham. Prijateljska tekma, ki je sicer nosila ime pokal Costa del Sol, je gledalcem ponudila štiri zadetke po 90 minutah rednega dela. Zdelo se je že, da bodo Angleži domov odnesli zmago, ko so domačini v prvi minuti sodnikovega dodatka izenačili po uspešno izvedeni enajstmetrovki. O zmagovalcu bi morala tako odločati serija najstrožjih kazni, a je imel Fulhamov strateg Alvaro Arbeloa drugačne načrte.

Razjarjeni Španec je pred zadnjim sodnikovim žvižgom dobil rdeči karton, svojim varovancem pa je ukazal, da skupaj z njim zapustijo teren in ne sodelujejo v sklepnem dejanju srečanja. Enajstmetrovke naj ne bi spadale v dogovor, ki sta ga oba kluba sklenila pred tekmo, tako da so igralci Fulhama skupaj z Arbeloo odkorakali v slačilnico. Domačim nogometašem ni preostalo drugega, kot da cinično najstrožjo kazen izvedejo brez nasprotnega vratarja in se skupaj z navijači veselijo zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji strateg madridskega Reala se je v domovini znašel na tnalu medijev, ki so bili pričakovano neizprosni. "Šlo je za žalitev in pomanjkanje spoštovanja," so bili ostri pri madridski Marci, medtem ko je AS dogodek označil za "ogromen spodrsljaj."

arbeloa fulham malaga prijateljska tekma

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KOMENTARJI2

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Sirhakel77
13. 08. 2026 16.34
Lahko zapustiš Real, ampak Real pa tebe ne zapusti...
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0 0
NoriSušan
13. 08. 2026 16.32
Le kje se je naučil takega vedenja
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