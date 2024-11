Bizarno pravilo Messijev Miami ohranilo v boju za naslov

Minuli teden je Inter Miami pred domačimi navijači po golih Luisa Suareza in Jordija Albe slavil z 2:1, pred povratno tekmo v Atlanti pa je bilo še vse odprto. Gostje iz Floride so na drugi tekmi po golu branilca Davida Martineza povedli, domačini pa so v drugem polčasu poskrbeli za preobrat. Gol za zmago je v 94. minuti zabil Xande Silva.

Če sta tekmeca po rednih delih dveh obračunov izenačena, smo vajeni, da spremljamo podaljške, v nekaterih pokalnih tekmovanjih pa se tekma neposredno prevesi v izvajanje najstrožjih kazni. A liga MLS ima v play-offu svojega tekmovanja drugačna pravila.

Inter Miami in Atlanta United se bosta za mesto v četrtfinalu pomerila še tretjič, saj je pravilo takšno, da napreduje ekipa, ki prva doseže dve zmagi. Tretja tekma bi bila tako odigrana tudi v primeru, da bi ekipi na drugi tekmi remizirali, saj bi Atlanta še vedno imela možnost, da na tretji tekmi zmaga in se tako izenači z Miamijem. V tem primeru bi nato spremljali podaljške in morebitne enajstmetrovke.

Američanom ta koncept ni nič tujega, saj je pri njih podobno tudi pri ostalih športih. A nogometni navdušenci, ki so po večini ameriško prvenstvo začeli spremljati po prestopu Lionela Messija, so nad tem presenečeni. Njihovi pogledi na to so zelo podobni, navijači v glavnem menijo, da tretja tekma v nogometu ne obstaja ter da je smešno, da imajo drugačna pravila kot preostanek sveta.