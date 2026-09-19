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Nogomet

Bizarno: začetnih 11 namesto njega sestavil kar novinar

Milano, 19. 09. 2026 21.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Ruben Amorim

Pred nedeljsko domačo tekmo proti Lecceju je Milanov trener Ruben Amorim na novinarski konferenci stopil pred sedmo silo. Med tednom je v Ligi Evropa proti Benfici doživel svoj prvi poraz na klopi Milana, za "pomoč" pri sestavi prve enajsterice za naslednjo tekmo pa je zaprosil kar novinarja.

Ruben Amorim je novinarja, ki je imel nekaj očitkov glede izbranih enajsteric na preteklih obračunih, izzval, naj mu kar sam navede igralce, ki bi bili po njegovem mnenju najboljši za tekmo proti Lecceju v Serii A. Novinar je v srce vezne linije vključil hrvaškega maestra Luko Modrića, Amorim pa se je nato le nasmejal.

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: AP

Po remiju z Lazijem so mu novinarjevi kolegi namreč očitali prav to, da se preveč zanaša na dobitnika zlate žoge iz leta 2018 in da so rdeče-črni igrali bolje brez njega. Portugalski strateg je nato pojasnil realnost treh tekem na teden in poudaril potrebo po upravljanju s telesno pripravljenostjo, formo in rotacijami igralcev, namesto da bi se držali ene toge ekipe.

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Če bo nekdanji trener Benjamina Šeška svojo enajsterico izbral pravilno, bo njegovo moštvo peti krog italijanskega prvenstva končalo na četrtem mestu.

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