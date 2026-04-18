Predrznost brez primere: Oražma terjata klub, ki sta ga sama uničila

Stane Oražem FOTO: Damjan Žibert

Slovenski nogomet vedno znova skrbi za zgodbe, ki jih lahko brezskrbno zapišemo pod rubriko bizarno. Konec januarja je slovenska javnost izvedela za slabo novico, da se bo spomladanski del državnega prvenstva nadaljeval z zgolj devetimi klubi. Stečaj Domžal je proti koncu postajal vse bolj neizbežen, dolgov je bilo enostavno preveč, vsak nov "vlagatelj" pa je predstavljal zgolj nadaljevanje neskončnega trpljenja, ki ni moglo preprečiti bolečega konca.

Matej Oražem FOTO: Damjan Žibert

Propad nogometnega kluba in s tem športne institucije pa za sabo seveda potegne številne težave in komplikacije, ki še nekaj časa ne bodo razrešene. V zadnjih dneh so se te še poglobile, ko sta se na (pre)dolgem seznamu upnikov, ki od nekdanjih državnih prvakov zahtevajo poplačilo dolgov, znašla tudi najbolj odgovorna, da je do propada prišlo, Stane in Matej Oražem. Starejši je ob času konca prvoligaškega nogometa v Domžalah opravljal funkcijo predsednika, slednji pa je dolga leta vlekel večino najpomembnejših potez kot športni in izvršni direktor.

Da se človeka, ki sta več kot desetletje v svojih rokah držala škarje in platno ter skupaj odločala o usodi rumene družine, po njenem propadu odločita terjati taisti klub, je milo rečeno neokusno. Prav njune odločitve so v največji meri vodile k žalostnemu koncu nekoč enega najbolj urejenih klubov v naši državi. "Klub je imel preveč zaposlenih, ki niso imeli kompetenc za vloge, ki so jih opravljali. Propad se ni zgodil čez noč, vedeli smo, kam to pelje, a žal so vodilni ljudje nadaljevali s slabim načinom vodenja," je ob stečaju povedal najboljši strelec rumene družine Slobodan Vuk.