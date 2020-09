Bjelica prevzel Osijek

Nenad Bjelica je imel pogodbo z Dinamom do konca leta 2021. Za vsako sezono je bil plačan 1,5 milijona evrov. Slovo Bjelice je bilo pričakovano, potem ko je Dinamo pred tem odpustil celoten strokovni štab trenerja prve ekipe, tudi zaradi zavračanja predloženega zmanjšanja plač igralcem in trenerjem. Finančnih podrobnosti prekinitve sodelovanja z Bjelico takrat niso razkrili. Bjelica je zasedel Dinamovo trenersko klop maja 2018. V zgodovini kluba in spominu navijačev bo ostal kot prvi trener, ki je po 49 letih popeljal Dinamo v spomladanski del katerega izmed evropskih nogometnih tekmovanj. Dinamo, ki ga trenutno vodi nekdanji direktorZoran Mamić, je v tej sezoni prispel do osmine finala Lige Evropa.

Bjelica pa, kot vse kaže, ostaja v ligi HNL. Po poročanju hrvaških medijev je že podpisal večletno pogodbo z ambicioznim klubom iz Osijeka."Nenad Bjelica se vrača v "Gradski vrt". Leta 2001 je odšel kot najboljši nogometaš ekipe, sedaj prihaja v vlogi trenerja. Dobrodošel doma," so med drugim v sporočilu za javnost zapisali pri Osijeku.