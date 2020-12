Bayern po zaslugi Lewandowskega zadal prvi poraz Bayerju

Derbi dneva je bil na sporedu v Leverkusnu, kjer sta se pomerila Bayer in münchenski Bayern. Moštvo iz Leverkusna je bilo do tega kroga še brez poraza, Bayern pa je vpisal dva. Po tekmi se je razmerje spremenilo, nogometaši Bayerja so bili prvič poraženi, Bayern pa je skočil na vrh lestvice.

Takole je izgledala udarna enajsterica Bayerna: Manuel Neuer, Niklas Sule, Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Thomas Muller, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Robert Lewandowski, domači trener pa je na igrišče poslal naslednjo postavo: Lukas Hradecky, Aleksandar Dragović, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven, Florian Wirtz, Julian Baumgartlinger, Nadiem Amiri, Leon Bailey, Patrik Schick, Moussa Diaby.

Tekma se je bolje začela za gostitelje, saj je v 14. minuti, svoj četrti gol v ligi, dosegel 24-letni Patrik Schick z izjemnim strelom, vratar Manuel Neuer je bil brez možnosti. Toda še v prvem polčasu je Bayern izenačil, v glavni vlogi pa seveda znova Robert Lewandowski. Po podaji Thomasa Müllerja iz strani je Poljak pričakal žogo, ki je preletela vratarja in brez težav s strelom z glavo zadel prazno mrežo v 43. minuti. V drugem polčasu je kazalo, da se bo derbi razpletel z delitvijo točk, a je na sceno znova stopil poljski stroj za gole. Lewandowski je bil znova ključ do bavarske zmage, v sodnikovem podaljšku (93. minuta) je dosegel gol za zmago Bayerna. Veliko napako je storil Jonathan Tah in omogočil Lewandowskemu, da je prišel pred vrata, žoga po njegovem strelu pa se je nato še odbila od Edmonda Tapsobe, zaradi česar je bil Hradecky v vratih brez moči.