Velika blamaža Maribora: iz pokala ga je izločil tretjeligaš Korotan

Maribor je na Koroško pripotoval kot izrazit favorit, trener Darko Milanič pa je za pokalni obračun nekoliko, a ne občutno premešal začetno enajsterico. Priložnost med vratnicama je med drugim dobil mladi Tanej Handanović, a se je večer za vijoličaste hitro začel zapletati.

Korotan je namreč povedel v 30. minuti, ko je Handanovića premagal Tin Jurić. Mariborčani so v drugem polčasu vendarle odgovorili. V 57. minuti je za izenačenje na 1:1 zadel Isaac Tshipamba, toda zadnja beseda je pripadla domačim.

V 78. minuti je Korotan dobil enajstmetrovko, odgovornost pa je prevzel Nik Fasvald in zadel za 2:1. Maribor do konca dvoboja ni našel poti do novega izenačenja, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa se je na Prevaljah lahko začelo veliko slavje.