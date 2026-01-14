Velika blamaža razglašenega Real Madrida po odhodu Xabija Alonsa

Alvaro Arbeloa je doživel katastrofalen začetek na klopi Real Madrida. Njegova ekipa je v osmini finala pokala z 2:3 izgubila proti drugoligašu Albaceteju in se s tem poslovila od tekmovanja.

Odločilni zadetek je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel Jefte Betancor in Albacete popeljal v četrtfinale. Tik pred tem je v dodatku za Madrid zadel tudi Gonzalo García in izenačil na 2:2, a je veselje belega baleta trajalo le kratek čas.