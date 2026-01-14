Naslovnica
Nogomet

Velika blamaža razglašenega Real Madrida po odhodu Xabija Alonsa

Albacete, 14. 01. 2026 23.06 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Real Madrid

Nogometaši Real Madrida, ki jih je prvič po odhodu Xabija Alonsa vodil Alvaro Arbeloa, so si v osmini finala španskega pokalnega tekmovanja privoščili veliko blamažo. Izločil jih je drugoligaš Albacete, ki v drugi španski ligi zaseda 17. mesto. Albacete je Madridčane ugnal s 3:2, domači pa so do zmage prišli v sodnikovem dodatku.

Statistika Albacete - Real Madrid
Statistika Albacete - Real Madrid
FOTO: Sofascore.com

Alvaro Arbeloa je doživel katastrofalen začetek na klopi Real Madrida. Njegova ekipa je v osmini finala pokala z 2:3 izgubila proti drugoligašu Albaceteju in se s tem poslovila od tekmovanja.

Odločilni zadetek je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel Jefte Betancor in Albacete popeljal v četrtfinale. Tik pred tem je v dodatku za Madrid zadel tudi Gonzalo García in izenačil na 2:2, a je veselje belega baleta trajalo le kratek čas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, španski pokal, osmina finala:

Albacete - Real Madrid 3:2 (1:1)
Villar 42., Betancor 82., 90+4.; Mastantuono 45+3., Garcia 90+1.

nogomet španski pokal real madrid albacete

