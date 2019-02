Blamaža v italijanski ligi: Piacenza izgubila z 0:20, predsednik suspendiran

Italijanska nogometna zveza (FIGC) je po sramotni nedeljski tekmi med Cuneom in Pro Piacenzo, ki je za gostovanje komajda zbrala dovolj nogometašev, ti pa so nato izgubili z 0:20, oznanila, da Piacenzi odvzema osem točk, predsednika kluba Maurizia Pannello pa pošilja "na hladno" za šest mesecev zaradi finančnih nepravilnosti. A kazni se nanašajo na dogodke pred odmevno tekmo, o kateri bo disciplinski odbor tekmovanja (Lega Pro) kazni sporočil do konca ponedeljka.

Pro Piacenza se je z zgolj sedmimi nogometaši na zelenici Cunea "rešila" pred odpovedjo tekme, ki bi skorajda zagotovo pomenila njen konec v tretjeligaškem tekmovanju. A to se bo najverjetneje zgodilo v vsakem primeru, saj nogometaši članske ekipe vse od avgusta na račun dobili le del plač. V nedeljo so barve kluba branili nogometaši mladinskih ekip, v zapisniku je bil kot trener prav tako naveden eden od mladih nogometašev, 19-letni Nicola Cirigliano. Kot da to ne bi bilo dovolj, je zaigral tudi maser ekipe, ki se je nato v drugem polčasu poškodoval in v 76. minuti zapustil zelenico ob ovacijah.

Pripoved nekdanjega nogometaša: vsakodnevni boj za plače

"Julija so sestavili zares močno ekipo in na priprave smo šli z velikimi apetiti," je za dnevnik La Gazzetta dello Sportizjavil Dario Polverini, ki je januarja zapustil klub in okrepil Virtus Verono. "Na koncu avgusta so odpustili športnega direktorja, ker je želel predsednik dvigniti letvico in meriti na (napredovanje, op. a.) Serie B. Deset novih igralcev je prišlo v zadnjih dneh prestopnega roka in imeli smo ekipo 33 nogometašev ter res velik proračun za to raven. Zmagali smo tri in remizirali na dveh od naših prvih petih tekem in bili na vrhu lestvice, nato pa, ko je prišel prvi rok 15. oktobra, nam lastniki niso izplačali plač,"je nadaljeval.

"V petek nam je predsednik povedal, da je bil denar poslan prek banke in šli smo na igrišče, a v ponedeljek spoznali, da to ni bilo res. Pannella nas je vse zbral in povedal, da ima težave v svojem poslu, a obljubil je, da bo razrešil zadeve. V bistvu so novembra prišle naše avgustovske plače, četudi brez prispevkov, zato so bile praktično prepolovljene. Na decembrski rok plačil ni bilo, kljub zagotovilom s strani predsednika, situacija pa se je še poslabšala. V tem času so se po mestu začele širiti govorice in lastniki naših stanovanj so nam dejali, da bomo morali oditi, če ne bomo plačali,"je še razkril Polverini.

"Veliko nas je bilo prisiljenih to tudi storiti, tudi igralci z družinami in otroki. Klub je poskusil rezervirati nekaj hotelskih sob, a ne moreš živeti življenja iz potovalke v prtljažniku avtomobila, da te selijo z enega kraja na drugega. Odločili smo se za stavko, da bi predsednika prisilili v dejanja, a mu ni mar. Preskočili smo en, nato dve in še tretjo tekmo, nato pa je prišel zimski premor. Nič se ni spremenilo, ko smo se vrnili, skorajda vsi pa smo se odločili za odhod. Pogovor z njim (Pannello) je bil neresničen. Zanj težav ni bilo, tudi takrat, ko se je soočal z dokazi. Sprašujem se, kako je možno, da podjetje, ki je bilo pokrovitelj kluba iz Serie A (Lazia, op. a.), ni sposobno plačati igralcev v Serie C. To se ne ujema."