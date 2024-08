Blanco okrepil vrste Olimpije

"Počutim se odlično! Vesel sem, da je vse dokončno urejeno. Igral bom v velikem slovenskem klubu, ki se je znova uvrstil v Konferenčno ligo in to na kakšen način. Videl sem tekmo in bil nad njo navdušen. Ekipi želim v prihodnje pomagati pri takšnih zmagah. Tukaj želim rasti kot nogometaš in pri tem tudi uživati. Navijačem želim ponuditi dobre predstave," ob selitvi v prestolnico pravi Alejandro Blanco Sanchez , krajše Alex Blanco .

Gre za 25-letnega krilnega napadalca, rojenega v Benidormu. Blanco je v mladinskih kategorijah zastopal barve Barcelone in Valencie, za člansko ekipo kluba iz Mestalle pa je zabeležil 18 nastopov. V svoji Španiji je zastopal tudi barve Alavesa (dva nastopa), Reala Zaragoze (35 nastopov) in druge ekipe Valencie (51 nastopov).

Svojo kariero je nato nadaljeval na Apeninskem polotoku pri Comu in Reggiani. V serie B je za omenjena kluba skupno zbral 55 nastopov, štiri zadetke in štiri asistence. Blanco, ki je zaigral tudi za španski izbrani vrsti do 17 in 19 let, se dobro znajde tako na desnem kot levem krilnem položaju.