Blatter in Platini junija v Švici na zagovor zaradi suma goljufije

Storitve Michela Platinija segajo v obdobje od leta 1998 do 2002, ko je sklenil pogodbo za 300.000 švicarskih frankov na leto, plačilo pa je bilo izvedeno šele osem let pozneje. Dvojec je osumljen nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin, je sporočilo zvezno kazensko sodišče Švice. Sepp Blatter je bil leta 2015 prisiljen odstopiti z mesta šefa Fife, vodilno telo svetovnega nogometa pa mu je za osem let prepovedalo delovanje v nogometu, pozneje so sicer to njegovo kazen znižali na šest let. Trikratni dobitnik zlate žoge Platini je bil za štiri leta suspendiran iz vseh dejavnosti, povezanih z nogometom. Na mestu predsednika Uefe ga je nato nasledil Aleksander Čeferin. Pred zaključkom preiskave čaka ta dvojec v skladu s postopkom še eno zaslišanje. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi denarna kazen ali kazen do pet let zapora. Švicarski generalni državni tožilec je novembra lani sporočil, da sta bila Platini in Blatter obtožena, in dejal, da se mora zvezno kazensko sodišče v Bellinzoni odločiti, ali bo obema sodilo ali ne. Oba sta takrat za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da pričakujeta, da ju bo sodišče oprostilo.