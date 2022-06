Blatter kljub nasmehu pred sodiščem, v sodni dvorani težko dihal

V kolikor bosta oba spoznana za kriva, jima grozi tudi do pet let zaporne kazni ter visoka denarna kazen.

To bo sicer zadnje dejanje v dolgotrajni sagi, ki sega v leto 2011 in se nanaša na Fifino plačilo dveh milijonov švicarskih frankov (takrat 1,6 milijona evrov) Platiniju za svetovalne storitve med letoma 1998 in 2002. V tistem obdobju je sklenil pogodbo za slabih 300.000 švicarskih frankov na leto, plačilo pa je bilo izvedeno šele osem let pozneje, januarja 2011.

Postopek poteka v nemščini, za Platinija pa je na voljo francoski prevod.