Blatter poziva navijače: Bojkotirajte SP v ZDA!

Zdaj 89-letni nekdanji šef Fife Sepp Blatter je na platformi X delil citat strokovnjaka za kazensko pravo in nekdanjega predsednika odbora Fife Marka Pietha, vzet iz intervjuja za švicarski časopis Tages-Anzeiger, in dodal: "Mislim, da ima Mark Pieth prav, ko dvomi o tem svetovnem prvenstvu."

Sepp Blatter (levo) in Michel Platini (desno) FOTO: AP

"Za navijače imam samo en nasvet: izogibajte se ZDA. Obstajajo stvari, ki upravičeno postavljajo pod vprašaj izvedbo tega svetovnega prvenstva," je zapisal Blatter. "Kar vidimo v ZDA: marginalizacija političnih nasprotnikov, zlorabe imigracijskih služb itd. To ravno ne spodbuja navijačev, da bi tja šli."

Pieth pa je bil pred dnevi še bolj ekspliciten: "Obstaja samo en nasvet za navijače: izogibajte se ZDA! Tako ali tako boste bolje videli tekme na televiziji. Navijači naj pričakujejo, da če ne bodo naredili dobrega vtisa na oblast, bodo takoj morali na naslednji let domov. Če bodo imeli srečo."

Donald Trump FOTO: Profimedia

Pieth je od leta 2011 do 2013 predsedoval neodvisnemu odboru za upravljanje Fife, pred tem pa je od leta 1989 do 2013 predsedoval delovni skupini za boj proti korupciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Blatter je bil predsednik Fife od leta 1998 do 2015; njegov naslednik je sedanji predsednik Gianni Infantino. Blatter je odstopil zaradi preiskav korupcije.

V Nemčiji so se v zadnjem času pojavili pozivi k bojkotu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Podpredsednik nemške zveze Oke Göttlich je omenil možnost bojkota zaradi politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Predsednik zveze Bernd Neuendorf je proti bojkotu, v zadnjih dneh pa so zadržke izrazili tudi drugi funkcionarji in igralci iz bundeslige, navaja nemška tiskovna agencija dpa.