Nogomet

Blatter poziva navijače: Bojkotirajte SP v ZDA!

Los Angeles, 27. 01. 2026 07.42 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA
Sepp Blatter

Nekdanji predsednik krovne nogometne organizacije Fife Sepp Blatter se je odzval na razpravo o morebitnem bojkotu navijačev svetovnega prvenstva letos poleti, razpravo, ki jo je sprožilo stališče ameriške vlade. Blatter navijačem svetuje, naj poleti ne potujejo na ogled tekem v ZDA.

Zdaj 89-letni nekdanji šef Fife Sepp Blatter je na platformi X delil citat strokovnjaka za kazensko pravo in nekdanjega predsednika odbora Fife Marka Pietha, vzet iz intervjuja za švicarski časopis Tages-Anzeiger, in dodal: "Mislim, da ima Mark Pieth prav, ko dvomi o tem svetovnem prvenstvu."

Sepp Blatter (levo) in Michel Platini (desno)
Sepp Blatter (levo) in Michel Platini (desno)
FOTO: AP

"Za navijače imam samo en nasvet: izogibajte se ZDA. Obstajajo stvari, ki upravičeno postavljajo pod vprašaj izvedbo tega svetovnega prvenstva," je zapisal Blatter. "Kar vidimo v ZDA: marginalizacija političnih nasprotnikov, zlorabe imigracijskih služb itd. To ravno ne spodbuja navijačev, da bi tja šli."

Pieth pa je bil pred dnevi še bolj ekspliciten: "Obstaja samo en nasvet za navijače: izogibajte se ZDA! Tako ali tako boste bolje videli tekme na televiziji. Navijači naj pričakujejo, da če ne bodo naredili dobrega vtisa na oblast, bodo takoj morali na naslednji let domov. Če bodo imeli srečo."

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Pieth je od leta 2011 do 2013 predsedoval neodvisnemu odboru za upravljanje Fife, pred tem pa je od leta 1989 do 2013 predsedoval delovni skupini za boj proti korupciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Blatter je bil predsednik Fife od leta 1998 do 2015; njegov naslednik je sedanji predsednik Gianni Infantino. Blatter je odstopil zaradi preiskav korupcije.

V Nemčiji so se v zadnjem času pojavili pozivi k bojkotu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Podpredsednik nemške zveze Oke Göttlich je omenil možnost bojkota zaradi politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Predsednik zveze Bernd Neuendorf je proti bojkotu, v zadnjih dneh pa so zadržke izrazili tudi drugi funkcionarji in igralci iz bundeslige, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Sredi konflikta med ZDA in evropskimi državami Nata zaradi Trumpovih agresivnih zahtev po priključitvi Grenlandije k ZDA so glasovi iz politične sfere pozivali tudi k ponovnemu premisleku o sodelovanju na mundialu. Trumpova radikalna politika deportacije in smrtonosno streljanje zveznih agentov na ameriške protestnike v Minneapolisu sta kritike še dodatno podžgala.

Navijači udeležencev mundiala Irana in Haitija že zdaj ne morejo potovati na tekme v ZDA zaradi ameriške prepovedi potovanja v njihove matične države. Podobno bi bilo za navijače Slonokoščene obale in afriških prvakov Senegala, ki nimajo dvojnega državljanstva. Ameriški predsednik Trump je prepoved utemeljil s "pomanjkljivostmi pri preverjanju in varnostnih pregledih".

Bo Šeško pod novim trenerjem obsojen na sedenje na klopi?

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
27. 01. 2026 09.23
Tudi evropejci bi ga morali bojkotirati po TV. Potem pa se naj Donald hvali z rekordnimi številkami gledanosti in rekordnimi sponzorskimi zaslužki
Odgovori
0 0
cripstoned
27. 01. 2026 09.06
Tudi SP v katarju bi morali bojkotirati ker je bilo vse podkupljeno...od samega zacetka do zadnje finalne tekme...se evropski poslanci so takrat padali z torbami polnimi gotovine..arabci so dobesedno podkupili fifo da jim dodeli vlogo gostitelja nato pa so priredili celoten SP v korist malega prevaranta in argentine ki je moral zadeti 5 podarjenih penalov in izgubiti 1.tekmo proti savdijski arabiji...se prej pa je moral zapustiti ropalono in oditi k psgju cigar edini pravi lastnik je emir katarja ki je tudi na koncu podaril messiju lovoriko naslova svetovnega prvaka...to ve celoten svet in tudi ta SP v ameriki bi morali bojkotirati vsi..
Odgovori
+7
7 0
Banion
27. 01. 2026 09.00
hinavci, bojkotirali bi ameriko in mirno dopustite judom nastop na evroviziji
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
27. 01. 2026 09.23
jep
Odgovori
0 0
Lark
27. 01. 2026 08.40
A je to ista oseba, za katero se je izkazalo, da je bila najbolj koruptivna v zgodovini FIFA?
Odgovori
+5
6 1
FORTUDO1
27. 01. 2026 08.28
Ne vem zakaj se mora javljati en na pol senilni starček in delit nasvete, ko je pa bilo SP v Katarju je pa molčal kot grob, čeprav so tam pri izgradnji infrastrukture množično kršili človekove pravice in izkoriščali delavce, predvsem vzhodnjake!
Odgovori
+7
7 0
medvescak
27. 01. 2026 08.10
No, končno se evropa prebuja. Še Zelembača odpikat in začeti poslovati z rusi, pa bomo na pravi poti...
Odgovori
+0
5 5
JOSEPH HAYDN
27. 01. 2026 08.09
Ironično, da o bojkotu govori tip, ki ni bil sposoben reči nobene čez Katar, čeprav se tudi tam dogajajo kršitve človekovih pravic. Najbrz, ker ke dobil denarce
Odgovori
+6
7 1
