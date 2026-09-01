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Nogomet

Odmevna okrepitev v Celju: Blaž Kramer se vrača v domovino

Celje, 01. 09. 2026 14.45 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
Blaž Kramer Nk Celje

Nogometni klub Celje je potrdil prihod novega napadalca. V vrste slovenskih prvakov se po desetletju igranja v tujini vrača domačin Blaž Kramer, ki je s Celjani podpisal pogodbo do poletja 2028. Klub je dogovor o prestopu sklenil s turškim prvoligašem Konyasporjem.

Tridesetletni Blaž Kramer je svojo nogometno pot začel v celjskem Šampionu, kjer je ostal do leta 2016. Nato je prestopil v Aluminij, za katerega je v eni sezoni zbral 28 nastopov in dosegel šest golov. Njegove predstave so mu odprle vrata v tujino. Leta 2017 se je preselil v Nemčijo, kjer je za drugo ekipo Wolfsburga v dveh sezonah nastopil na 52 tekmah in kar 30-krat zatresel mrežo. Sledil je prestop v Švico, kjer je oblekel dres FC Züricha. Prav tam je naredil pomemben korak tudi na reprezentančni ravni, saj je septembra 2020 prvič zaigral za slovensko člansko reprezentanco. Do danes je zbral deset nastopov.

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Kramer je kasneje igral še na Poljskem, kjer je zastopal barve varšavske Legie. Leta 2023 se je preselil v Turčijo in postal član Konyasporja. V zadnjih dveh sezonah je v tamkajšnjem prvenstvu dosegel 14 zadetkov, trikrat pa se je med strelce vpisal tudi v pokalu. Vmes je kot posojen nogometaš nastopal še za savdijski Al-Okhdood.

Po desetih letih igranja izven Slovenije se tako 191 centimetrov visoki napadalec vrača v domače okolje. Zanimivo je, da bo Kramer kljub temu, da prihaja iz Celja, šele zdaj prvič zaigral za člansko ekipo NK Celje.

Blaž Kramer NK Celje nogomet prestop prva liga

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KOMENTARJI1

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gullit
01. 09. 2026 15.22
Bravo Celje, v napadu tudi malo škriplje, tako da mislim da bo prava okrepitev, sploh ker gre za domačega fanta.
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