Blažič novi član Lecha, Elsner podaljšal z Le Havrom

Blažič je bil nazadnje član francoskega Angersa, ki je po slabi sezoni med francosko elito izpadel v drugo ligo. Tridesetletni Primorec je Angers okrepil pred začetkom minule sezone, nato pa zanj zaigral na 26 tekmah in dosegel tri gole. Član v minuli sezoni na Poljskem tretjeuvrščenega Lecha je postal brez odškodnine.

"Zame je Lech najbolj pomemben klub na Poljskem, ima sijajne navijače. V minuli sezoni sem spremljal nastope ekipe v evropskih tekmovanjih, po tem, ko so leto prej osvojili naslov. To je velik korak v moji karieri in veseli me, da sem se pridružil klubu," je za spletno stran kluba dejal Blažič.