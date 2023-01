Blažičev Angers spet praznih rok

Nantes je v Montpellieru zmagal s 3:0, potem ko je Andrei Girotto v 13. minuti dodatka prvega dela izkoristil igralca več po izključitvi Wahbija Khazrija, Mostafa Mohamed in Ludovic Blas pa sta v drugem polčasu zadela še po rdečem kartonu Sepeja Elyeja Wahija. Ekipi Reimsa in Nice sta se razšli brez zadetkov, Toulouse in Brest pa sta igrala 1:1. Na prvi tekmi dneva je Lille s 5:1 odpravil Troyes in ostal v boju za evropska mesta (prvih pet iz lige gre v evropska tekmovanja), Mohamed Bayo in Jonathan David sta zadela po dvakrat za zmagovalce. David z 12 goli le za zadetek zaostaja za najboljšim strelcem lige Kylianom Mbappejem iz PSG-ja.

V soboto sta Lens in Marseille ostala na drugem in tretjem mestu, Lens z zmago 1:0 proti Auxerru, Marseille pa s 3:1 proti Lorientu. Lyon je v sobotni večerni tekmi z 1:2 izgubil proti Strasbourgu.

Izidi, 18. krog:

Lens – Auxerre 1:0 (0:0)

Frankowski 59./11-m RK: Toure 65./Auxerre

Marseille – Lorient 3:1 (1:1)

Kolašinac 38., A. Sanchez 53., Veretout 59.; Moffi 29.

Lyon – Strasbourg 1:2 (1:2)

Lacazette 45./11-m; Aholou 29., Diallo 32.

Lille – Troyes 5:1 (2:0)

Bayo 16., 47., David 45., 88., Virginius 75.; Balde 65.

Angers – Clermont 1:2 (0:1)

Boufal 80.; Rashani 40., Neto Borges 47.

(Miha Blažič je igral celotno tekmo za Angers)

Montpellier – Nantes 0:3 (0:1)

Reims – Nice 0:0

Toulouse – Brest 1:1 (0:1)