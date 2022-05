Bledi Arsenal po novem porazu Ligo prvakov izpustil iz rok

Topničarji bledi tudi v drugem polčasu

Londončanov njihov trener Mikel Arteta med odmorom ni uspel bolje motivirati in tudi v drugem polčasu je bil bolj nevaren Newcastle. Srake so boljšo igro le nadgradile z zadetkom v 56. minuti. Po odličnem protinapadu in podaji Joelintona v kazenski prostor gostov je branilec Arsenala Ben White v želji, da odličnemu Callumu Wilsonu prepreči zadetek žogo preusmeril mimo nemočnega vratarja Aarona Ramsdala. Tako je mestni tekmec Topničarjev Tottenham ohranil prednost dveh točk na četrtem mestu, ki vodi v Ligo prvakov in pred zadnjim krogom v lastnih rokah odločno drži svoje sanje in usodo.