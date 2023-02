Bledi Chelsea znova razočaral: 'Vse je izgledalo povprečno'

Nogometašem Chelseaja se je proti Fulhamu še četrtič na zadnjih šestih tekmah zgodilo, da niso dosegli zadetka. Številne okrepitve – Londončani so zanje v tej sezoni porabili več kot 600 milijonov evrov – še niso prinesle želenega učinka. Prvič sta se domačim navijačem predstavila najdražja zimska prišleka Enzo Fernandez in Mihajlo Mudrik. Argentinec je odigral dobro tekmo, Ukrajinec pa je bil daleč od pričakovanj. Celo tako, da ga je Graham Potter med polčasom pustil v garderobi.

icon-expand Enzo Fernandez je na debiju za Chelsea pokazal veliko dobrega. FOTO: AP

Enzo Fernandez je na debiju pokazal, zakaj si navijači Chelseaja od najdražje okrepitve v klubski zgodovini obetajo ogromno. A tudi njegova dobra predstava ni bila dovolj, da bi na Stamford Bridgeu klonil dobro organizirani Fulham (0:0), ki je po polovici sezone v Premier League celo tri mesta pred svojimi slovitejšimi mestnimi rivali. Predsednik Chelseaja Todd Boehly je minuli mesec znova na široko odprl svoj mošnjiček. Številne okrepitve pa so se prvič predstavile prav v petkovem večeru. Mihajlo Mudrik, ki je sicer debitiral proti Liverpoolu, je prvič zaigral na Stamford Bridgeu. V drugem polčasu pa sta debitirala Noni Madueke in David Datro Fofana. Prav slednji je imel v drugem polčasu najlepšo priložnost, ko mu je strel z golove črte zbil Tim Ream. V prvem polčasu je bil zelo blizu zadetku še Kai Havertz, ki je zadel okvir vrat, to pa je bilo tudi bolj ali manj vse, kar je pokazal Chelsea.

Neville kritiziral Chelsea, a stopil v bran Potterju Nekdanji angleški reprezentant Gary Neville je po obračunu dejal, da je bila igra Chelseaja videti zelo povprečno, a nato stopil v bran trenerju Grahamu Potterju. "Mislim, da je to zato, ker še ni imel dovolj časa, da bi razvil pravo kemijo znotraj moštva. Napad se bo moral izboljšati, sredina tudi. Čeprav so porabili več kot 600 milijonov, jih čaka še ogromno dela. Prav povsod se lahko izboljšajo," je pojasnil Neville. "Niti malo nisem bil navdušen. Neverjetno je, da klub porabi toliko denarja. Potrebovali bodo še veliko časa. Morali bodo biti potrpežljivi, a to bo zelo težko, glede na to, koliko so zapravili," je še dodala legenda Manchester Uniteda, ki po koncu igralske kariere za Sky Sports opravlja vlogo strokovnega komentatorja.

icon-expand Mihajlo Mudrik je bil zamenjan že ob polčasu. FOTO: AP

Porabili 600 milijonov, a niso pripeljali napadalca V igri Chelseaja še naprej najbolj bode kronična neučinkovitost. V letu 2021 so londonski modri na sedmih tekmah zmogli vsega tri zadetke v vseh tekmovanjih, zato niti ne čudi, da jim algoritem statističnega portala OptaJoe za uvrstitev v Ligo prvakov prihodnjo sezono namenja le slabe tri odstotke možnosti. Številni so bili presenečeni, da kljub ogromnemu zapravljanju v januarskem prestopnem roku v klub niso pripeljali novega napadalca. Pierra-Emericka Aubameyanga, edino pravo "devetko", ki jo ima Graham Potter v trem trenutku na voljo, pa sploh niso prijavili za izločilne boje Lige prvakov. Gabonec tudi proti Fulhamu ni dobil priložnosti, čeprav so njegovi soigralci do zadnjih sekund iskali tako želen zadetek za zmago in vse tri – nujno potrebne – točke.

Fernandez ena redkih svetlih točk, časa za prilaganje ne bo veliko Ena redkih svetlih točk sicer klavrnega petkovega večera na Stamford Bridgeu je bila za navijače Chelseaja predstava Enza Fernandeza, ki ga je Potter takoj potisnil v osrčje zvezne vrste. V prvem polčasu se je 59-krat dotaknil žoge, kar je bilo največ izmed vseh nogometašev na igrišču. Uspelo pa mu je tudi največ odvzetih žog (9). Časa, da se vsi novinci uigrajo in ujamejo pravi ritem, ne bo veliko. Prihodnjo soboto čaka modre še en mestni derbi, ko bodo gostovali na Olimpijskem stadionu pri West Hamu, nato pa v sredo že prva tekma osmine finala Lige prvakov proti Borussii iz Dortmunda. Povratno srečanje po 7. marca v Londonu.