Bledi predstavi Uniteda in Tottenhama, Forest še naprej preti

Nedeljsko popoldne v angleški Premier ligi se ni odvilo po načrtih Manchester Uniteda in Tottenhama. V 22. krogu so rdeči vragi na Old Traffordu po bledi predstavi klonili proti Brightonu (1:3), Spursi pa v Liverpoolu proti Evertonu (3:2). Nogometaši Foresta še naprej kažejo izjemno formo, tokrat so s 3:2 odpravili Southampton.