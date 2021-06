Blind razmišljal, da bi zapustil Euro: Zaradi Eriksena nisem mogel spati

A tokrat izkušenega člana aktualne nizozemske izbrane vrste, ki jo uspešno vodi še ena nekdanja legenda tamkajšnjega nogometa Frank de Boer , ne omenjamo zaradi dobre igre ali česa podobnega, marveč zaradi šokantnega dogodka s sobotne tekme med Dansko in Finsko, ko se je pred zaključkom prvega polčasa pri izidu 0:0 zgrudil najboljši danski nogometaš Christian Eriksen . Slednji je zasebno odličen prijatelj z Blindom mlajšim , ki ga je Eriksenova borba za življenje zelo prizadela. "Moral sem prevladati psihično blokado, ki je nastala po neljubih scenah iz Koebenhavna. Ponosen sem nase, ker sem se uspel toliko spraviti k sebi in odigrati dvoboj z Ukrajino. Toda ni mi bilo lahko, razmišljal sem tudi o predčasnem zaključku evropskega prvenstva," je za domače medije priznal pretreseni Daley Blind , ki je z Eriksenom preživel nekaj (uspešnih) sezon v dresu Ajaxa.

Daley Blind (31) je sicer sin legendarnega branilca amsterdamskega Ajaxa in nizozemske reprezentance Dannyja Blinda , ki je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja pisal najuspešnejše stranice svoje nogometne kariere.

"Zaradi šoka nisem mogel spati. Bil sem zelo blizu tega, da odpovem svojo udeležbo na uvodni tekmi Eura. Takoj sem se spomnil svojih težav s srcem, ki so mi v zadnjih letih pošteno posegle v kariero. Tudi meni so zdravniki najprej odsvetovali nadaljnje ukvarjanje s profesionalnim športom, a se je na mojo srečo vse skupaj uredilo do te mere, da še naprej lahko igram nogomet na najvišji ravni. In enako želim tudi Christianu," je pristavil osrednji branilec nizozemske izbrane vrste.