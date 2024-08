Bliža se prvo zaslišanje Manchester Cityja v sporu s Premier ligo

Bliža se prvo zaslišanje v sodnem procesu Manchester Cityja in Premier Lige. Slednja sinjemodre obtožuje v kar 115 točkah. Proces je dolgotrajen in šele zdaj se obeta prvo zaslišanje, postopek pa bo trajal še vsaj dva meseca. V primeru, da bi sodišče spoznalo, da je City kriv, mu grozi celo izključitev iz najvišjega razreda angleškega nogometa. Obetata se še visoka finančna kazen in odvzem točk, a le, če bo sodišče pritrdilo Premier ligi.

OGLAS

Februarja leta 2023 je Premier League proti Manchester Cityju vložila obtožbe, ki se nanašajo na obdobje od sezone 2009/10 naprej. Med 115 obtožbami izstopa 54 primerov domnevnega nepravilnega poročanja finančnih informacij, 14 primerov neustreznega evidentiranja plačil igralcem in trenerjem, sedem primerov kršitev pravil o dobičku in vzdržnosti, pet primerov kršenja pravil UEFA, vključno s finančnim fair playem, ter 35 primerov oviranja preiskav Premier League od leta 2018. Manchester City vse obtožbe odločno zavrača in zatrjuje, da imajo 'neizpodbitne dokaze', ki potrjujejo njihovo nedolžnost.

Manchester City je v lanski sezoni prišel do 10. naslova angleških prvakov. FOTO: AP icon-expand

Obravnava pred neodvisnim odborom se bo začela 16. septembra letos, postopek pa naj bi trajal približno dva meseca. Pričakovati je, da bo končna razsodba, vključno z morebitnimi pritožbami, izdana do konca sezone 2024/25. Če bodo obtožbe potrjene, se Manchester City sooča z različnimi kaznimi, med katerimi so denarna kazen, odbitek točk in celo izključitev iz Premier League. Pravila lige omogočajo naložitev neomejene denarne kazni, kar bi lahko klubu, kljub njihovim velikim finančnim zmožnostim, povzročilo resne težave.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Manchester City ima že zgodovino uspešnih pravnih bitk, kar je dokazal v primeru proti Uefi, ko je bil klub sprva izključen z evropskih tekmovanj, a je sodišče za športno arbitražo (CAS) to odločitev razveljavilo. Podobno lahko pričakujemo, da se bo City tudi tokrat odločno boril proti morebitnim kaznim, kar bi lahko še dodatno zapletlo in podaljšalo celoten postopek.

Aleksander Čeferin vztraja, da je imela Uefa prav, a CAS je odločil v prid Manchester Cityja. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ta primer bi lahko drastično spremenil podobo Premier League. Če bo Manchester City spoznan za krivega, bi to lahko pomenilo revizijo celotnega obdobja njihovega uspeha, saj bi se pod vprašaj postavili vsi naslovi, osvojeni v obdobju, ki ga obsegajo obtožbe. Nezadovoljstvo med drugimi klubi bi lahko preraslo v odprt upor, saj mnogi menijo, da klub z državno podporo nesramno bogate kraljeve družine iz ZAE ruši pošteno konkurenco v ligi.

Poleg Manchester Cityja se pod drobnogledom nogometnih oblasti nahajajo tudi drugi angleški klubi. Najbolj poznan je Chelsea, ki je pod preiskavo še za stvari pod rokami prejšnjega lastnika Romana Abramoviča.

Roman Abramovič je bil lastnik Chelseaja od junija leta 2003 do junija 2022. FOTO: AP icon-expand

Chelsea, ki je bil v preteklih letih eden najuspešnejših klubov v angleškem nogometu, se zdaj sooča s preiskavo, povezano z obdobjem lastništva Romana Abramoviča. Ta preiskava se osredotoča predvsem na plačila, izvedena v času njegovega lastništva, ki naj bi bila izvedena v nasprotju s pravili Premier lige. Obstaja resna možnost, da bi klub, če bo spoznan za krivega, lahko prejel odbitek točk ali prepoved prestopov, kar bi močno vplivalo na njegovo konkurenčnost v prihodnjih sezonah.

Solastnik Chelseaja Todd Boehly FOTO: AP icon-expand

Izidi preiskav naj bi bili znani do novembra. In čeprav Chelsea močno zanika vse obtožbe, bi morebitna kazen močno vplivala na njegovo dolgoročno strategijo. Novi lastniki kluba namreč ne varčujejo pri prestopih in, včasih se zdi, v nebo mečejo ogromne vsote denarja za nove okrepitve. Prav tako bi se Chelsea v primeru kazni soočil z velikim pritiskom navijačev in sponzorjev, kar bi lahko (še bolj) zamajalo njihovo finančno stabilnost in ugled. Chelsea je namreč še edini klub v Premier ligi, ki je še brez sponzorja na dresih, kar je za tako velik klub več kot nenavadno.

Chelsea v prvem krogu gosti prav Manchester City. FOTO: AP icon-expand