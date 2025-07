Neymar na robu pretepa z navijačem: Rekel je, da sva z očetom navadna plačanca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neymar , nekdanji zvezdnik španske Barcelone in francoskega PSG se je letos iz Al Hilala iz Savdske Arabije vrnil v svoj matični klub iz Santosa. Po četrtkovem porazu z Internationalom se je zapletel v oster besedni spor s privržencem domačega moštva, ki je razočaran zaradi predstav svojega ljubljenega kluba in skromnega 17. mesta v 20-članski elitni brazilski ligi z žaljivimi besedami napadel Neymarja zaradi njegovega praznovanja nepriznanega zadetka.

Prvi zvezdnik Santosa je zaradi žaljivih besed navijača domačega moštva povsem izgubil živce, ko so se vroče glave nekoliko ohladile pa je na svojem Instagramu podal pojasnilo o tem. "Vsak navijač ima vso pravico izraziti svoje mnenje o tem, ali sem igral slabo ali ne. Ima tudi pravico, da me izžvižga, nima pa pravice, da me žali," je na Instagramu uvodoma zapisal Neymar.