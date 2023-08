Bo 'afera poljub' usodna za Rubialesa, ki bi naj bil pred odstopom?

Luis Rubiales , tudi tesen sodelavec Aleksandra Čeferina in podpredsednik evropske zveze, je v nedeljo po zmagi Španije na SP za ženske v Sydneyju na usta poljubil špansko reprezentantko Jennifer Hermoso med proslavljanjem naslova. Poteza je sprožila val kritik, pri Fifi so zapisali, da bi lahko dogodki pomenili kršitev disciplinskega kodeksa.

Časniki Marca , Mundo Deportivo , As , Sport sport in drugi pišejo, da je predsednik o odstopu že obvestil najbližje sodelavce, uradno pa bo odločitev obelodanil na petkovem izrednem zasedanju skupščine španske nogometne zveze.

Španska ženska liga F je vložila tudi pritožbo pri predsedniku višjega sveta za šport (CSD) in poziva k odstopu Rubialesa. "Enega največjih podvigov v zgodovini španskega športa je omadeževalo sramotno vedenje najvišjega predstavnika španskega nogometa, ki je še enkrat pokazal, da ni dorasel položaju, ki ga zaseda," so zapisali v ženski ligi in dodali: "Šefa, ki zgrabi svojo zaposleno za glavo in jo poljublja na usta, preprosto ni mogoče tolerirati."

"Ne gre le za poljub. Slaviti zmagoslavje na predsedniški loži, medtem ko se drži za svoje genitalije poleg kraljice, je nesprejemljivo in odvratno." Ta kritika se je sklicevala na drug incident v nedeljo zvečer, ki so ga predvajali po vsem svetu in je videti, da Rubiales zgrabi svoje genitalije z obema rokama, da bi proslavil zmago Španije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.