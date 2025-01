Bo Alonso po koncu sezone nasledil Ancelottija?

OGLAS

Carlo Ancelotti je Xabija Alonsa eno leto treniral v Madridu, nato pa še eno leto v Münchnu. FOTO: Profimedia icon-expand

Carlo Ancelotti se je v aktualno sezono podal z zvezdniško zasedbo, ki zaenkrat ne izpolnjuje želja navijačev. Kljub temu, da je Real Madrid po 20. krogih španskega prvenstva na vrhu lestvice, v oči bodejo določene tekme, po katerih so številni pristaši kraljevega kluba želeli odstaviti italijanskega strokovnjaka. Galaktiki so si privoščili dve veliki blamaži proti Barceloni, ki jih je v prvenstvu na stadionu Bernabeu premagala s 4:0, v finalu španskega superpokala pa s 5:2. Situacija prav tako ni rožnata na njihovem najljubšem tekmovanju, kjer jih je Milan sredi Madrida nadigral s 3:1, v Liverpoolu proti redsom niso pokazali veliko in klonili z 2:0, v Franciji pa proti Lillu izgubili z 1:0. Dva kroga pred koncem ligaškega dela Lige prvakov so s tremi zmagami in tremi porazi na 20. mestu.

Pod vodstvom Carla Ancelottija vse boljše predstave kaže Kylian Mbappe, ki je na zadnjih treh tekmah zabil štiri gole. FOTO: AP icon-expand

65-letni Italijan se na kritike na ozira, po zadnji prvenstveni zmagi, ko so doma s 4:1 premagali Las Palmas, je dejal, da lestvica pove dovolj o njihovih predstavah. Po takšnih besedah bi pričakovali, da bo Ancelotti ekipo vodil do izteka pogodbe, španski mediji pa so prepričani, da bo najtrofejnejši trener v zgodovini Real Madrida klub zapustil ne glede na iztek aktualne sezone.

Xabi Alonso je v lanski sezoni osvojil prvenstvo in pokal, v letošnji pa v zbirko trofej dodal še nemški superpokal. FOTO: AP icon-expand

Prvi kandidat za novega trenerja naj bi bil Xabi Alonso, ki je lani v Nemčiji z Bayer Leverkusnom spisal nepozabno pravljico in brez poraza osvojil Bundesligo, odlično pa jim kaže tudi letos, saj so v nemškem prvenstvu na drugem mestu, v Ligi prvakov pa na četrtem. Če bo do tega res prišlo, to ne bo veliko presenečenje, saj je 43-letni Španec v času svoje igralske kariere pet let nosil dres kraljevega kluba, svojo trenersko pot pa začel pri mlajših selekcijah Reala.