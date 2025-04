Bo Ancelotti še pred koncem sezone zapustil klop madridskega Reala?

Dvomi o prihodnosti Carla Ancelottija na mestu glavnega trenerja Reala so po četrtfinalnem porazu v Ligi prvakov proti Arsenalu, ko je njegova ekipa doma izgubila z 2:1 in skupno s 5:1, vse večji.

Ancelotti se je Realu znova pridružil poleti 2021 in je v svojem drugem mandatu osvojil 11 trofej, vključno z dvema naslovoma La Lige, dvema Ligama prvakov in svetovnim klubskim prvenstvom.

Po izpadu se Italijan tako ni mogel izogniti vprašanju o prihodnosti. "Mogoče se bo klub odločil, da me zamenja, mogoče bo to letos ali naslednje leto, ko mi poteče pogodba," je bil skrivnosten Ancelotti, ki ob tem ni deloval pretirano motiviran.

Britanski Sky Sports poroča, da bo italijanski strokovnjak ostal na položaju do finala španskega pokala, ko se bo beli balet v Sevilli pomeril z Barcelono, nato pa bo klub še drugič zapustil. Ancelottija si močno želijo Brazilci, ki so po visokem porazu proti Argentini ostali brez selektorja Dorivala Juniorja .

Kljub temu v taboru brazilske reprezentance narašča zaskrbljenost, da se čas za imenovanje novega selektorja izteka, zato naj bi se zanimali tudi za Jorgeja Jesusa , trenerja Al Hilala, ki je v Braziliji že deloval in je leta 2019 popeljal Flamengo do naslova Copa Libertadores. Brazilce junija čakata tekmi proti Paragvaju in Ekvadorju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.

Kdo bi lahko zamenjal Italijana? Alonso, Klopp ali kdo tretji?

"Seveda je veliko imen, ki bodo v naslednjih dneh in mesecih povezana z Real Madridom. Tu sta Xabi Alonso , ki je igral za Real, in Jürgen Klopp . Ampak upam, da se bo predsednik odločil obdržati Ancelottija. Ne vem, ali je pripravljen ostati. Ta klop je zahtevna za vsakega trenerja. Tu je obveza zmagovati, česar pa ni mogoče početi ves čas," je za Sky Sports dejal nekdanji predsednik kraljevega kluba Ramon Calderon .

Toda Alonso je z Bayerjem iz Leverkusna po neverjetni sezoni, v kateri so osvojili ligaški in pokalni naslov, podaljšal sodelovanje do poletja 2026, Klopp pa je postal vodja globalnega nogometa pri avstrijskem konglomeratu Red Bull, ki zajema Leipzig, Salzburg, New York, Bragantino, Liefering in Omiyo Ardijo.