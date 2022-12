Bo Angležem v osmini finala pomagala joga?

Selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate je svoje varovance na prosti dan na svetovnem prvenstvu v Katarju nagradil s prostim dnem. A to ne pomeni, da so trije levi poležavali ob bazenu in se nastavljali sončnim žarkom, temveč so imeli skupinski trening joge.

Na dan po veliki zmagi Anglije na zadnji tekmi skupinskega dela mundiala v Katarju, ko je s 3:0 nadigrala Wales, so imeli varovanci Garetha Southgata edino obveznost skupinsko vadbo joge. A kot lahko vidite na posnetku, vaje niso bile prav sproščujoče in so imeli nogometaši, ki so v devetih dneh odigrali tri tekme, precej težav. Angleži, ki so osvojili prvo mesto v skupini B, se bodo v osmini finala pomerili z drugouvrščenim iz skupine A Senegalom. PREBERI ŠE Rashford je bil junak otoškega derbija, Američani boljši od Irana Angleški izbrani vrsti joga sicer ni tuja. Že ob prihodu v Katar jim je denimo selektor Southgate za prvi trening pripravil vadbo joge. V preteklosti so celo trenirali v vročih šotorih za jogo.