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Nogomet

Barcelona dobila zeleno luč, zdaj sledijo pogajanja

Barcelona, 07. 08. 2026 09.27 pred 3 dnevi 2 min branja 130

Avtor:
Š.Z.
Rodri

Čeprav je še pred kratkim kazalo, da bo eden najboljših vezistov na svetu okrepil Real Madrid, se je Rodri odločil za prestop k njihovemu večnemu rivalu Barceloni. Španski reprezentant naj bi svojo odločitev že sporočil obema kluboma, zdaj pa je poteza na strani športnega direktorja Kataloncev Deca, pred katerim so zahtevna pogajanja z Manchester Cityjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prestopna saga okoli Rodrija je dobila nov in nepričakovan preobrat. Najboljši igralec minulega svetovnega prvenstva se je dokončno odločil za prestop v Barcelono. O tem naj bi že obvestil vodstvo Real Madrida. Pri Madridčanih so Rodrijevo odločitev razumeli in mu zaželeli veliko sreče na izbrani poti.

Deco
Deco
FOTO: AP

Na potezi Barcelona

Športni direktor Barcelone in nekdanji igralec katalonskega velikana Deco bo zdaj z vsemi močmi poskušal čim prej zaključiti prestop španskega vezista. Po poročanju španskih medijev naj bi bili Katalonci Manchester Cityju pripravljeni ponuditi približno 60 milijonov evrov odškodnine. 30. letnik naj bi z Barcelono podpisal štiriletno pogodbo, vredno okoli 30 milijonov evrov na sezono.

Aitana Bonmati (Barcelona) in Rodri (Manchester City)
Aitana Bonmati (Barcelona) in Rodri (Manchester City)
FOTO: AP

Kdo bi lahko nadomestil Rodrija v Cityju

Ker je Manchester City poleti že izgubil Bernarda Silvo, bi bil morebitni odhod Rodrija za trenerja Enza Maresco velik udarec. Klub je sicer za rekordno odškodnino pripeljal Elliota Andersona, ki bo imel pomembno vlogo v začetni enajsterici, vendar bi Rodrijev odhod pustil tako veliko praznino v vezni liniji, da bi večjo odgovornost morali prevzeti tudi igralci, kot so Mateo Kovačić, Nico Gonzalez in Tijjani Reijnders.

Rodri se je Manchester Cityju pridružil leta 2019 in z angleškim velikanom osvojil štiri naslove Premier lige in Ligo prvakov. V dresu meščanov se je uveljavil kot eden najboljših nogometašev na svetu, svoj izjemen status pa je potrdil leta 2024, ko je osvojil zlato žogo.

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KOMENTARJI130

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Kolllerik
08. 08. 2026 16.37
Cel svet se smeji realu, kako ga je Rodri vrgel na šajbo... Dobrodošel v Barci, zlata žoga... 😊
Odgovori
+0
1 1
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 16.01
👉 manucao...potrebno je razumeti, kaj oni kupujejo in kaj Barca ...Dva kluba sta za sezono 26/27 že zapravila skupaj več kot 650M evrov in to mora boleti, če primerjajo s prvo ponudbo Barcelone........ za laike cca 14 Rodrijev za ta znesek okrepitev dveh angleških klubov
Odgovori
+1
2 1
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 16.02
👍 Če pa upoštevamo še to, da je v zgornjem komentarju, seveda od igralcev , le en kapetan broda, je toliko bolj frustrirajoče
Odgovori
+2
2 0
manucao
08. 08. 2026 13.48
Angleški mediji se dobesedno delajo norca glede prve ponudbe katero je Barca poslala za Rodrija.
Odgovori
-2
2 4
NoriSušan
08. 08. 2026 14.27
ti pa sam iz sebe haha
Odgovori
+1
3 2
manucao
08. 08. 2026 16.22
Pravi se javlja. Strokovnjak za nogomet.
Odgovori
-3
0 3
Lucky
07. 08. 2026 21.27
Praktičn, tolk kot je novinarjev in influencerjev, tolk je info. Še več je dezinformacij in megle. Je pa vse manj časa in bomo kmal vidl, ka je kdo spravu skup. Predvsem pa, kk to funkcionira na igrišču? Kak vpliv bo imela izjemno dolga sezona na nosilce igre?
Odgovori
+1
4 3
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 20.53
Ali bo potem dovolj denarja za Alvareza. Nisem prepričan....Seveda,Barca ima denarja na pretek.... Prva ponudba v višini 45 mil bo seveda gladko zavrnjena s strani City-ja. Vsekakor bo potrebno ponuditi malce več....Nasvidanje Julian Alvarez. Po podpisu Rodrija bo njegov prestop praktično misija nemogoče....👉 mene pa zanima, kakšen je manucao ko ga skrbi
Odgovori
+1
6 5
Loptass
07. 08. 2026 18.49
Dokler ni manucao računovodja Barce, me za finance in računice ne skrbi ter zaupam klubu.
Odgovori
+2
8 6
manucao
07. 08. 2026 18.57
Nisem jaz računovodja Barcelone. Pišem
Odgovori
-7
3 10
Loptass
07. 08. 2026 18.59
Ja seveda nisi. Ti si lahko racunovodja Viniciusu za evidentiranje zlatih žog.
Odgovori
+2
8 6
Lucky
07. 08. 2026 21.20
Sej o kvotah je tud pisu.
Odgovori
+0
3 3
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 18.13
manucao meni, da bo Balon d˙or po morebitnem prestopu Rodrija kot finale SP. Za navijače Barcelone bo spet vseeno, kdo bo ...
Odgovori
+2
8 6
manucao
07. 08. 2026 17.55
Ali bo potem dovolj denarja za Alvareza. Nisem prepričan.
Odgovori
-2
5 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 18.07
Bodo pa spet dali noter enega 15 letnika kot so najstnika Barcelone Yamala pred cca 3,5 leti.
Odgovori
+2
8 6
Loptass
07. 08. 2026 18.47
Bogi manucao kaj imas ti enih skrbi...enkrat Yamal, pol streha, pa finance Barce....kak zdržiš?
Odgovori
+3
8 5
manucao
07. 08. 2026 18.56
Nimam popolnoma nobenih skrbi.
Odgovori
-5
3 8
manucao
07. 08. 2026 20.22
Absolutno nič me ne skrbi.
Odgovori
-7
0 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 20.33
Prepričan pa nisi....uf
Odgovori
+3
5 2
Vladimir.Krutov
07. 08. 2026 20.37
uf...
Odgovori
+1
3 2
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 16.54
Barcelona bo verjetno dobila norega igralca, ki ga želi Real vir Realist 7 : " A naj gre potem raje v barcelono, da bo še boljši, bolj cenjen in bolj korekten? xD Saj pa ni nor, da bi to naredil "
Odgovori
+3
9 6
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 16.44
Barcelona ponuja 45+5 M, City zahteva 70M, Rodri bi pa rad začel trenirati v Kataloniji
Odgovori
+1
7 6
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 16.33
Ne bom trdil ampak se zdi, da Real ves čas izvaja samo plan B
Odgovori
+0
6 6
REAList7
07. 08. 2026 15.47
City je zavrnil 50 mio EUR ponudbo za Rodrija. Kako dobro bi bilo, da bi jih City potegnil vse tja do 60 mio EUR ali še več, hahaha.
Odgovori
-4
5 9
Kolllerik
07. 08. 2026 15.53
140 milijonov za mulca, ki je zabil do sedaj komaj 15 golov v nekih smešnih klubih, medtem ko gre zlata žoga mundiala in lige prvakov k Barci.... Ja bravo realovci, bravo... 🤣🤣😊
Odgovori
+6
11 5
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 16.13
Mislim, da jasno , kdo je tu potegnil
Odgovori
+6
11 5
Kolllerik
07. 08. 2026 16.15
Nekaj postaja jasno. Vkolikor res pripeljejo Rodrija v Barco... in Flick ga hoče in ga vidi kot bodočega vodjo ekipe in v tem smislu naslednika Lewe.... potem Alvareza najverjetneje ne bo v Barco... .
Odgovori
+0
5 5
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 17.23
In ?
Odgovori
+0
5 5
cripstoned
07. 08. 2026 18.07
Koliko so bili stari dembele, de jo
Odgovori
-4
2 6
cripstoned
07. 08. 2026 18.09
Dembele cena in starost? De jong cena in starost? Neymar cena incstarost? Kaj so vam prinesli?? Ahahahaahahah pred svojh prag hejteri...diomande bo kot bellingham, vini in ostali v roku 2let dvignil naslov lige prvakov...
Odgovori
-3
3 6
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 18.14
nima veze starost .....Ronaldo je pri 41 p je še bolj otročji kot je bil...tisti, ki si ga zatajil
Odgovori
+5
8 3
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 18.21
Kaj je dvignil Yamal v 2 letih .....pa ne mi z nekimi španskimi superpokali , kraljevi pokali, EUROm, ali pa bog ne daj kak SP...pri 18 letih je imel 50% več Lalig kot Ronaldo
Odgovori
+5
8 3
NoriSušan
07. 08. 2026 15.00
Predn se madritioti spravte na prestopn rok in zapravljanje vi ste hotl kupt človeka ki je viniju spelal zlato žogo vi niste prišli na podelitev in ste jokali on pa e vam je smejal in vi ste ga hotl kupt hahha. Upam da boste loahko najdl zamenjavo zanj v prvi postavi
Odgovori
+3
8 5
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 14.48
Zgleda, da Reala nihče ne mara razen igralcev, ki jih privlači samo denar. Verjetno ne velja to za vso dobo a za podatke do 1981 je to to
Odgovori
+5
11 6
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 14.41
Zgleda, da Reala nihče ne mara razen igralcev, ki jih privlači samo denar. Verjetno ne velja to za vso dobo a za podatke do 1981 je to to
Odgovori
+2
8 6
cripstoned
07. 08. 2026 14.38
Ropalona je edini klub kjer ob predstavitvi igralca najprej vprasajo kdo bo podpisal kredit? Hahahahaha...rodri bo podpisal pogodbo, goldman sachs pa aneks ahahahahahaah
Odgovori
-5
7 12
RUBEŽ
07. 08. 2026 15.16
HAHAHAHAHA, kako si ti obremenjen z Barco.
Odgovori
+6
11 5
Clovek
07. 08. 2026 15.22
Ga pač ni zanimal rokomet pa je šel k Barci. Nekaj je verjetno prispevalo tudi to, da so ga v imenu Barce klicali svetovni prvaki, v imenu vardrida pa Hernandez Hernandez in Marcinjak.
Odgovori
+7
11 4
Kolllerik
07. 08. 2026 15.44
Rodri je medijem jasno izpostavil, zakaj v Barco. Real je predolgo čakal. Guardiola in.sama tehnika igranja Barce sta mu bj všeč.
Odgovori
+7
8 1
Kolllerik
07. 08. 2026 15.55
Poleg tega je navedel še, da Barci igra dosti prijateljev kolegov iz zlate španske reprezentance...
Odgovori
+4
7 3
Kolllerik
07. 08. 2026 16.11
*v*
Odgovori
+1
2 1
Lucky
07. 08. 2026 14.06
Prvič slišim, da je denarja dovolj. Že dozdej so vzel 210 miljončkov novga kredita, v obliki obveznic. Pol pride še pa okol 500 miljončkov za stadion. Pravilo 1:1 pa nima nbene veze z tem, kolk ma Barca dnarja. Do kam nazaj je treba it, sa se nabere za okol 300 miljončkov, kolkor bojo zapraul zdej, če prpelejo Alvareza in Rodrija?
Odgovori
-5
4 9
26250440
07. 08. 2026 14.22
Sej so in bodo tud kaj še prodal...Pri Cassadoju zahtevajo več kot 30M kar ponuja sedaj Al Hilal,Ferran bo okrog 40M...Gordon in Adeyemi sta bila okrog 100M in Alverez bo 130M,to je to...
Odgovori
+2
8 6
cripstoned
07. 08. 2026 14.30
Aahahahahhahaha
Odgovori
-3
6 9
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 14.32
Nič nimam proti, če se za soliden denar pripelje vrhunskega igralca, še posebej, če se mu ne bo treba prilagajati igri in je še nekoliko bolj fizičen od obstoječe sredine. Alvarez je druga zgodba že zaradi višine prestopa in je odličen napadalec za do 80M, ostalo je vse na silo in v paniki. Če bo Flick delal dobro s Hamzo bo Alvarez pozabljen do decembra
Odgovori
+1
7 6
cripstoned
07. 08. 2026 14.36
Kredit na kredit na kredit...samo tako nadaljujte kmalu bo laporta organiziral predstavitve igralcev kar v banki hahahahahaha
Odgovori
-5
6 11
Kolllerik
07. 08. 2026 15.45
Zapraul ali dobro vnovčili. Kar bo pokazal cajt
Odgovori
+5
6 1
26250440
07. 08. 2026 13.49
Danes so skoraj vsi Španski mediji objavili ,da je Mourinjo dobesedno besen,ker bo verjetno Rodri odšel v Barco..Njegova prioriteta je bila da pride Rodri,okrog katerega bi gradil ekipo in igro..Kontaktiral je tudi glavnega Realovega skavta in agenta Junija Catalcata in bil močno razburjen..Sedaj Real vse sile usmerja v novega igralca,ki ga bo pa na trgu težko dobil..Verjetno bo sistem igre drugačen..Spet bodo sodniki morali prevzemati odgovornost..
Odgovori
+5
11 6
Loptass
07. 08. 2026 14.18
Najmanjši problem, bo Pitarch igral. Da v taki instituciji ne bodo najdla enga dostojnega vezista......
Odgovori
+1
8 7
cripstoned
07. 08. 2026 14.31
Ahahahahhahaha
Odgovori
-4
6 10
annonymo95
07. 08. 2026 13.37
Pa kaj bo realu ce imajo Tchuamenija, saj sta tam tam... po visini
Odgovori
+3
8 5
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 13.32
Nov šok za Real ..Barcelona svojega potencialnega igralca sredine iz Cityja ne bo dala na posojo
Odgovori
+3
8 5
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