Barcelona dobila zeleno luč, zdaj sledijo pogajanja

Prestopna saga okoli Rodrija je dobila nov in nepričakovan preobrat. Najboljši igralec minulega svetovnega prvenstva se je dokončno odločil za prestop v Barcelono. O tem naj bi že obvestil vodstvo Real Madrida. Pri Madridčanih so Rodrijevo odločitev razumeli in mu zaželeli veliko sreče na izbrani poti.

Športni direktor Barcelone in nekdanji igralec katalonskega velikana Deco bo zdaj z vsemi močmi poskušal čim prej zaključiti prestop španskega vezista. Po poročanju španskih medijev naj bi bili Katalonci Manchester Cityju pripravljeni ponuditi približno 60 milijonov evrov odškodnine. 30. letnik naj bi z Barcelono podpisal štiriletno pogodbo, vredno okoli 30 milijonov evrov na sezono.

Ker je Manchester City poleti že izgubil Bernarda Silvo, bi bil morebitni odhod Rodrija za trenerja Enza Maresco velik udarec. Klub je sicer za rekordno odškodnino pripeljal Elliota Andersona, ki bo imel pomembno vlogo v začetni enajsterici, vendar bi Rodrijev odhod pustil tako veliko praznino v vezni liniji, da bi večjo odgovornost morali prevzeti tudi igralci, kot so Mateo Kovačić, Nico Gonzalez in Tijjani Reijnders.

Rodri se je Manchester Cityju pridružil leta 2019 in z angleškim velikanom osvojil štiri naslove Premier lige in Ligo prvakov. V dresu meščanov se je uveljavil kot eden najboljših nogometašev na svetu, svoj izjemen status pa je potrdil leta 2024, ko je osvojil zlato žogo.