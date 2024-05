Bo Bayer tudi v Dublinu ohranil niz neporaženosti?

Pred nogometaši Bayerja iz Leverkusna in Atalante iz Bergama je le še zaključno dejanje letošnje sezone v ligi Evropa. Ob morebitnem slavju Lekarnarjev bi pomenilo, da je novopečeni nemški državni prvak niz neporaženosti podaljšal na impozantnih 52 tekem. Atalanta na drugi strani pa je na poti do velikega finala v Dublinu med drugimi izločila odlični zasedbi Liverpoola in Marseilla. Prenos finalnega obračuna lahko spremljate v živo na Kanalu A in VOYO.