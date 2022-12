Bo Bellingham že poleti plesal po ritmih belega baleta?

Prihodnost Judea Bellinghama bo razjasnjena prej, kot se je to pričakovalo. Pri madridskem Realu vedo, da imajo v borbi zanj ogromno konkurenco, zato so že stopili v kontakt z njegovimi zastopniki, pišejo na spletni strani španskega športnega dnevnika Marca.

19-letni Bellingham je trenutno član Borussie Dortmund, s katero ima pogodbo do poletja 2025, a se na Westfalnu dobro zavedajo, da bodo Angleža skoraj nemogoče zadržali v klubu do izteka pogodbe, zato naj bi ga bili, kot trdi Marca, pripravljeni prodati že v naslednjem poletnem prestopnem roku. Seveda za odškodnino, ki bi občutno presegala magično mejo stotih milijonov evrov.

Izbiral bo lahko sam

Za Bellinghama se bojda resno zanimajo tudi pri münchenskem Bayernu, ki že tradicionalno v svoje vrste privablja najboljše posameznike bundesligaških konkurentov. Pri Borussii naj bi 19-letnemu vezistu dali proste roke, da si poleti sam izbere novega delodajalca, še dodajajo pri Marci.

Vodilni možje belega baleta so v stiku z Bellinghamovimi predstavniki že več kot leto dni in nikoli niso skrivali, da bi ga nekega dne radi pripeljali na Santiago Bernabeu. Zelo verjetno pa je, da se bo to zgodilo prej, kot je bilo pričakovati.