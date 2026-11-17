Po uspešno zaključenem ciklu v Ligi narodov v skupini B1, v kateri so slovenski nogometaši v družbi favorizirane Švice, udeleženke zadnjega svetovnega prvenstva Škotske in Severne Makedonije osvojili visoko drugo mesto, so zdaj pred našo izbrano vrsto dnevi (velikih) pričakovanj. Z izkupičkom treh zmag (Severna Makedonija doma in v gosteh ter Škotska v gosteh), dveh remijev (Švica in Škotska doma) in poraza proti Švici v gosteh so si varovanci selektorja Boštjana Cesarja priigrali ne le možnost napredovanja med evropsko nogometno smetano (elitna divizija A) skozi dodatni kvalifikacijski tekmi, temveč tudi boljši izhodiščni položaj (drugi boben) pred decembrskim žrebom kvalifikacijskih skupin za naslednje evropsko prvenstvo, ki bo čez dve leti v Angliji, Walesu, na Škotskem in Irskem.

Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar je z odličnimi nastopi svojih varovancev v Ligi narodov zaprl usta številnim nejevernim Tomažem. FOTO: Luka Kotnik

Ko je nekdanji dolgoletni kapetan slovenske reprezentance po sedmih letih zamenjal Matjaža Keka na selektorskem stolčku, so mnogi zmajevali z glavo. Večni kritiki 44-letnemu Boštjanu Cesarju niso pripisovali večjih možnosti za končni uspeh, ta pa jim je z načrtnim in predanim delom v (zelo) kratkem času dokazal nasprotno. Cesar ni človek velikih, pompoznih besed, kajti veliko raje je v svoji nogometni karieri govoril na igrišču in v zadnjih letih vse bolj uspešno tudi ob njem. Da je pravi "material" tudi za trenerski posel, je dokazal že v vlogi prvega pomočnika nekdanjega selektorja Keka. Mnogi, ki so dobro poznali ozadje delovanja nekdanjega strokovnega vodstva, so znali povedati, da je imel Cesar ogromno zaslug za razvoj slovenske izbrane vrste na poti do uvrstitve na evropsko prvenstvo pred dvema letoma v Nemčiji. S prevzemom selektorskega položaja je obenem pokazal, da se ne boji novega, precej večjega izziva. Z odločnim pristopom in jasno taktično vizijo je "razorožil" številne nejeverne Tomaže, zdaj pa je s prenovljeno Slovenijo na poti do velikih stvari.

Danijel Šturm je prava reprezentančna osvežitev pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja. FOTO: Luka Kotnik

Na vrsti je najprej petkov žreb dodatnih kvalifikacij za preboj v elitni rang Lige narodov. Slovenske nogometaše v vsakem primeru čaka izjemno zahtevna naloga, ne nazadnje imena potencialnih nasprotnikov v marčevskih dodatnih tekmah govorijo sama zase (Hrvaška, Srbija, Wales, Norveška, Danska...). Dokončen nabor tekmecev bo znan po današnjih (torkovih) tekmah Lige narodov, prav tako pa tudi sestava bobnov za že omenjeni decembrski žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2028. Kakorkoli že, Cesar s sodelavci je na dobri poti, da reprezentančni nogomet v deželi na sončni strani Alp vrne tja, kjer je že bil v letih 2000, 2002, 2010 in 2024. Igralci mu verjamejo, navijači, ki jih je na reprezentančnih tekmah v zadnjem obdobju vse več, pa prav tako. Za piko na i bo treba še nekoliko počakati, a če se po jutru dan pozna do novih množičnih navijaških romanj gotovo ne bo treba čakati tako dolgo, kot je bilo to med letoma 2010 in 2024.