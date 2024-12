Bo Dalić zamenjal Hrvaško za bogato pogodbo v Katarju?

58-letni selektor, ki je naše južne sosede popeljal do drugega in tretjega mesta na svetovnem prvenstvu, že ima izkušnje z Arabskega polotoka. Kot trener je deloval v Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji, kjer je vodil Al Faisaly, Al Hilal ter Al Ain.

Dalić ima sicer s Hrvaško nogometno zvezo pogodbo do poletja 2026, bil pa je predviden za vodenje Hrvaške na zaključnem turnirju Lige narodov in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo v ZDA, Mehiki ter Kanadi.

Zlatko Dalić naj bi po poročanju katarskega medija takoj pričel z delom, saj reprezentanco Katarja konec meseca decembra čaka arabski pokal Gulf, ki so ga Katarci nazadnje osvojili leta 2014.

Zlatko Dalić je prav na svetovnem prvenstvu v Katarju Hrvate popeljal do tretjega mesta.

Odkar je na klopi Hrvaške, je že večkrat zavrnil mikavne ponudbe, polne denarja, tokrat pa je, kot kaže, 'podlegel'. Pred šestimi leti se je za njegove usluge zanimal kitajski klub, ki mu je za tri sezone ponudil kar 24 milijonov evrov.

"V zadnjih dneh sem dobil novo ponudbo, še bolj bogato od tiste s Kitajske. Konstantno me nekdo kliče, včasih se vprašam, če imam pravico biti takšen do svoje družine, da odbijam vse te ponudbe, ki mi jih ponujajo," je za Sportske novosti pojasnil Dalić, ki je pred odhodom na Arabski polotok deloval še pri Varteksu, Rijeki, Dinamu iz Tirane in Slavenu Belupu.

Hrvaška nogometna zveza zadeve ne želi komentirati

Pri hrvaškem Indexu so poročanja iz Katarja preverili pri Hrvaški nogometni zvezi, kjer pa zadeve ne želijo komentirati. "Ne komentiramo vsakega posameznega zapisa in ugibanj, ki jih je mnogo. O navedeni temi nimamo informacij," so zapisali.