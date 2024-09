Bo Erik ten Hag preživel nov boleč poraz in 'odvratno predstavo' Uniteda ?

Tottenham je v Manchester pripotoval brez najboljšega igralca Son Heung-Mina , a v dobri formi, ki se je nadaljevala z golom Brennana Johnsona v tretji minuti obračuna. Sledil je rdeč karton kapetana Uniteda Bruna Fernandesa in zadetka Dejana Kuluševskega ter Dominica Solankeja za novo blamažo in predčasen odhod domov številnih domačih navijačev.

"Prvi polčas ne bi mogel biti slabši. To je pretresljiv dan, res slab dan za ten Haga. Ne moremo reči, da nas je taka predstava presenetila, saj je Manchester United že vso sezono nedosleden, ampak odločili so se za najslabšo predstavo. Kar se tiče truda, kakovosti in vsega, kar si želiš pri nogometnem moštvu, je predstava v prvem polčasu bila absolutno odvratna. Ta skupina igralcev in trener bodo morali odgovoriti na številna vprašanja v naslednjem tednu," je bil po obračunu zelo kritičen nekdanji nogometaš Uniteda Gary Neville.

Jamie Redknapp napoveduje odhod Ten Haga: "Ne razumem, kako lahko obdrži službo. Videti je popolnoma izgubljen in ne vem, kako lahko to spremeni. Imel je že dovolj časa. Ne vem, kako je lahko on tisti, ki bo to (ekipo) vodil naprej. Problem je pa to, da ne vem, kdo bi lahko to počel namesto njega, saj je to tako težko delo."