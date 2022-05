Bo evforija evropskega finala zasenčila finale prestižne Lige prvakov?

Solze sreče in žalosti, rajanje, izgredi, razbita glava, šov za 50 tisočakov in eksodus. "To je boljše od seksa!" S temi besedami je vratar zmagoslavnega Eintrach Frankfurta opisal večer, ki je v Sevilli povzročil pravi nogometni fenomen. Več kot 160 tisoč navijačev, podpornikov in ujetih v vzdušje se je odpravilo na finalno prizorišče Lige Evropa, kjer sta se pomerili ne tako zveneči imeni nogometnega sveta.

